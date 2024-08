Jadwal Liga Spanyol Pekan 4: Barcelona vs Valladolid, Real Madrid vs Betis

Berikut jadwal Liga Spanyol 2024-2025 pekan keempat, ada laga Barcelona vs Valladolid dan Real Madrid vs Betis.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Spanyol 2024-2025 pekan ketiga akan memainkan laga Barcelona vs Valladolid dan Real Madrid vs Real Betis.

Kompetisi Liga Spanyol 2024-2025 akan memasuki pekan ketiga pada Sabtu (31/8/2024) hingga Senin (2/9/2024).

Total ada 10 pertandingan yang digelar pada pekan ketiga Liga Spanyol 2024-2025.

Laga Barcelona vs Valladolid menjadi pembuka pekan ketiga Liga Spanyol 2024-2025 pada Sabtu malam.

Barcelona memuncaki klasemen sementara Liga Spanyol berkat 3 kemenangan beruntun. El Barca menggebuk Valencia, Athletic Bilbao, dan Rayo Vallecano dengan skor serupa 2-1.

Blaugrana menjadi satu-satunya tim di Liga Spanyol yang sampai saat ini masih konsisten membukukan 100 persen kemenangan.

Di sisi lain Valladolid masih terdampar di posisi ke-11 dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah.

Setelah pertandingan tersebut ada laga Athletic Bilbao vs Atletico Madrid pada Minggu dini hari.

Atletico Madrid belum tersentuh kekalahan, dengan catatan 1 kali menang dan 2 kali imbang.

Bilbao ada di posisi ke-10 berkat 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Terbaru, Bilbao menang 1-0 atas Valencia.

Kemudian pada waktu yang hampir bersamaan ada laga Espanyol vs Rayo Vallecano, Leganes vs Mallorca, dan Valencia vs Villarreal.

Selanjutnya pada Minggu malam ada laga Alaves vs Las Palmas dan Osasuna vs Celta Vigo yang dimainkan serentak.

Sevilla vs Girona dan Getafe vs Real Sociedad akan digelar pada Senin dini hari.

Duel Real Madrid vs Real Betis akan menjadi penutup pekan ketiga Liga Spanyol 2024-2025.

El Real dalam target mengejar posisi Barcelona di puncak klasemen. Real Madrid saat ini ada di posisi kelima dengan catatan 1 kali menang dan 2 kali imbang.

Terbaru, pasukan Carlo Ancelotti itu ditahan imbang Las Palmas dengan skor 1-1. Sorotan pun diberikan kepada Kylian Mbappe yang belum menunjukkan kualitasnya sejak bergabung dengan Los Blancos.

Berikut jadwal Liga Spanyol 2024-2025: