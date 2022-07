Jelang Lawan Madrid dan Juve, Barcelona Raih Kemenangan Besar, Ini Videonya

Bisnis.com, JAKARTA - Barcelona mendapat modal bagus jelang lawan Real Madrid dan Juventus dalam laga uji coba.

Barca membuka tur pramusim Amerika dengan kemenangan besar mengalahkan Inter Miami dengan skor 6-0 dalam pertandingan di Stadion DNV PNK, Rabu (20/7/2022) pagi.

Laga ini dipadati penonton dengan tiket terjual habis. Barcelona menunjukkan kelasnya saat menghadapi klub MLS itu. Mereka meraih gol lewat Pierre-Emerick Aubameyang, Raphinha, dan Ansu Fati di babak pertama. Gavi, Memphis Depay, dan Ousmane Dembele menambah tiga gol lain pada babak kedua.

Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, menempatkan trio Aubameyang, Fati, dan pemain baru Raphinha di lini depannya. Raphinha kemudian mewarnai debutnya dengan sebuah gol. Ia juga memberi assist buat gol Aubameyang.

Pemain baru Barcelona lainnya, Andres Christensen dan Franck Kessie, juga tampil sebagai starter. Sedangkan Robert Lewandowski, yang baru didatangkan dari Bayern Munchen, tak dimainkan. Tapi ia hadir di lapangan saat pemanasan sebelum laga. Ia mendapat sambutan meriah dari penonton.

Xavi kemudian mengubah semua pemainnya di babak kedua. Dembele, Cavi, dan Depay masuk. Ketiganya sama-sama berhasil mencetak gol.

Inter Miami, yang dilatih Phil Neville, antara lain mengandalkan Gonzalo Higuain. Mereka juga turun dengan dua tim berbeda.

Bagi Barcelona, ini menjadi kemenangan pertama dalam dua laga pramusimnya. Sebelumnya klub asal Spanyol itu ditahan klub senegaranya, Olot, dengan skor 1-1.

Selanjutnya, Barcelona masih akan menjalani tiga pertandingan lain di Amerika, termasuk melawan Real Madrid dan Juventus.

Hasil dan Jadwal Pramusim Barcelona:

13 Juli 2022: Olot vs Barcelona 1-1

19 Juli 2022: Inter Miami vs Barcelona 0-6

23 Juli 2022: Real Madrid vs Barcelona (Las Vegas)

26 Juli 2022: Barcelona vs Juventus (Dallas)

30 Juli 2022: New York Red Bulls vs Barcelona (New Jersey)

7 Agustus 2022: Barcelona vs UNAM (Joan Gamper Trophy, Barcelona)

24 Agustus 2022 Barcelona vs Manchester City (laga amal, Barcelona).

