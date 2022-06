Jadwal UEFA Nations League, 7 Juni: Rematch Final Piala Dunia 2018, Kroasia vs Prancis

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal lanjutan pekan kedua UEFA Nations League 2022-2024, ada partai Kroasia vs Prancis.

Pagelaran UEFA Nations League 2022-2024 akan melanjutkan pekan kedua pada besok, Selasa (7/6/2022) mulai dini hari hingga malam WIB.

Total ada tujuh pertandingan pekan kedua UEFA Nations League yang akan dimainkan. Satu pertandingan dibatalkan lantaran melibatkan Rusia yang tengah mendapatkan sanksi.

Partai yang paling mendapat sorotan barangkali adalah laga Kroasia vs Prancis yang berlangsung dini hari.

Laga Kroasia vs Prancis seolah menjadi rematch dari partai final Piala Dunia 2018. Kala itu Prancis menang dengan skor 4-2.

Kedua tim juga punya modal kurang apik pada laga terakhir mereka. Prancis secara mengejutkan tumbang 1-2 dari Denmark, sementara Kroasia dicukur 0-3 oleh Austria.

Laga ini akan menjadi pembuktian bagi kedua tim. Utamanya Prancis yang merupakan juara bertahan UEFA Nations League.

Selain laga Kroasia vs Prancis, di atas kertas tak ada laga yang termasuk bigmatch.

Berikut jadwal UEFA Nations League

Selasa (7/6/2022)

Israel vs Rusia - DIBATALKAN

Belarus vs Azerbaijan - 01.45 WIB

Kroasia vs Prancis - 01.45 WIB

Slovakia vs Kazakhstan - 01.45 WIB

Austria vs Denmark - 01.45 WIB

Andorra vs Moldova - 01.45 WIB

Islandia vs Albania - 01.45 WIB

Finlandia vs Montenegro - 23.00 WIB

