Jadwal UEFA Nations League, 4 Juni: Belgia vs Belanda, Prancis vs Denmark

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal lanjutan UEFA Nations League pekan pertama, ada partai panas Prancis vs Denmark dan Belgia vs Belanda.

Pekan pertama UEFA Nations League 2022-2024 kembali dilanjutkan pada Sabtu (4/6/2022).

Total ada sembilan pertandingan UEFA Nations League mulai dini hari hingga malam hari besok.

"Perang saudara" antara Belgia dan Belanda bakal tersaji pada dini hari nanti di Stadion Raja Baudoiun pukul 01.45 WIB dini hari.

Dalam lima pertemuan terakhir, tim Oranye tak pernah menang atas Belgia. Sebaliknya, Belgia menang dua kali dan imbang tiga kali dalam periode tersebut.

Pertemuan terakhir Belgia dan Belanda terjadi dalam laga uji coba pada 2018. Kala itu Belgia dan Belanda bermain imbang 1-1.

Meski begitu, Belanda punya tren apik dalam lima laga terakhir mereka. Skuad arahan Louis van Gaal ini tak terkalahkan dan membukukan tiga kemenangan serta dua kali imbang dalam lima laga.

Belgia, terakhir menderita kekalahan saat melawan Italia pada UEFA Nations League 2021. Selebihnya mereka memetik dua kemenangan dan dua kali imbang.

Ada pula pertandingan Prancis vs Denmark di Stade de France bersamaan dengan laga Belgia vs Belanda.

Juara bertahan UEFA Nations League itu punya rekor sempurna pada lima laga terakhir di semua kompetisi.

Namun untuk head to head, Denmark mencuri satu kemenangan dari Prancis pada Piala Dunia 2002 dan menahan imbang 0-0 di Piala Dunia 2018.

Pada laga lainnya, Inggris akan bertandang ke markas Hungaria pada besok malam.

Jadwal UEFA Nations League

Sabtu (4/6/2022)

Kroasia vs Austria - 01.45 WIB

Liechtenstein vs Moldova - 01.45 WIB

Belarus vs Slovakia - 01.45 WIB

Belgia vs Belanda - 01.45 WIB

Prancis vs Denmark - 01.45 WIB

Armenia vs Irlandia - 20.00 WIB

Lituania vs Luksemburg - 23.00 WIB

Finlandia vs Bosnia - 23.00 WIB

Hungaria vs Inggris - 23.00 WIB

