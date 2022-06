Jadwal UEFA Nations League Pekan 1: Ada Spanyol vs Portugal dan Italia vs Jerman

Bisnis.com, JAKARTA - Gelaran UEFA Nations League memainkan matchday pertama pada pekan ini, berikut jadwal lengkapnya.

Turnamen UEFA Nations League 2022-2024 kembali digelar usai musim kompetisi di Benua Eropa telah rampung.

Pada awal Juni ini pertandingan pekan pertama UEFA Nations League bakal bergulir kembali.

Total ada 26 pertandingan yang akan dimainkan pada matchday pertama. Satu laga sudah digelar dini hari tadi antara Polandia dan Wales.

Polandia memetik poin penuh setelah menang 2-1 atas Wales. Dua gol lesatan Jakub Kaminski dan Karol Swiderski hanya mampu dibalas oleh Jonathan Williams.

Big match pada pekan pertama ini akan mempertemukan Spanyol vs Portugal. Ini adalah pertemuan ulangan kedua tim setelah Piala Dunia 2018 yang berakhir imbang 3-3.

Ada pula "perang saudara" antara Belgia dan Belanda yang akan dimainkan. Belgia dan Belanda tergabung di League A Group 4 bersama Polandia dan Wales.

Grup 3 di Liga A boleh jadi merupakan grup neraka di UEFA Nations League 2022-2024. Inggris, Jerman, Italia, dan Hongaria akan saling sikut.

Pada pekan pertama, Italia dan Jerman bakal langsung bersua. Gli Azzurri menjadi tuan rumah lebih dulu.

Sementara itu, Inggris akan bertandang lebih dulu ke markas Hungaria pada pekan pertama.

Laga lain yang melibatkan tim besar adalah Prancis vs Denmark. Kedua tim tersebut masuk di Grup 1 Liga A bersama Austria dan Kroasia.

Berikut jadwal pekan pertama UEFA Nations League 2022-2024

Kamis (2/6/2022)

Polandia 2-1 Wales

Bulgaria vs Makedonia Utara - 23.00 WIB

Estonia vs San Marino - 23.00 WIB

Georgia vs Gibraltar - 23.00 WIB

Siprus vs Kosovo - 23.00 WIB

Albania vs Rusia - DIBATALKAN

Jumat (3/6/2022)

Irlandia Utara vs Yunani - 01.45 WIB

Serbia vs Norwegia - 01.45 WIB

Israel vs Islandia - 01.45 WIB

Ceko vs Swiss - 01.45 WIB

Spanyol vs Portugal - 01.45 WIB

Slovenia vs Swedia - 01.45 WIB

Kazakhstan vs Azerbaijan - 21.00 WIB

Latvia vs Andorra - 23.00 WIB

Sabtu (4/6/2022)

Kroasia vs Austria - 01.45 WIB

Liechtenstein vs Moldova - 01.45 WIB

Belarus vs Slovakia - 01.45 WIB

Belgia vs Belanda - 01.45 WIB

Prancis vs Denmark - 01.45 WIB

Armenia vs Irlandia - 20.00 WIB

Lithuania vs Luksemburg - 23.00 WIB

Finlandia vs Bosnia - 23.00 WIB

Hungaria vs Inggris - 23.00 WIB

Minggu (5/6/2022)

Italia vs Jerman - 01.45 WIB

Montenegro vs Rumania - 01.45 WIB

Turki vs Kep. Faroe - 01.45 WIB

