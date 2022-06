Jadwal UEFA Nations League Pekan 2: Ulangan Final Piala Dunia 2018 dan Jerman vs Inggris

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal pekan kedua UEFA Nations League 2022-2024 yang bergulir mulai malam nanti.

Pekan kedua UEFA Nations League 2022-2024 bakal dimulai pada hari ini, Minggu (5/6/2022).

Total ada 26 pertandingan yang akan digelar pada pekan kedua ini. Seluruh laga yang melibatkan Rusia di UEFA Nations League 2022-2024 dibatalkan.

Beberapa partai besar akan tersaji pada pekan kedua UEFA Nations League. Salah satunya adalah ulangan final Piala Dunia 2018, Kroasia vs Prancis.

Kedua tim, Kroasia dan Prancis, sama-sama memperoleh hasil kurang memuaskan pada pekan pertama.

Kroasia secara mengejutkan tumbang 0-3 dari Austria pada Sabtu (4/6/2022), sementara Prancis juga takluk 1-2 dari Denmark pada hari yang sama.

Baca Juga : Hasil UEFA Nations League: Portugal Imbangi Spanyol

Dua tim yang dijagokan lolos dari Grup 1 Liga A ini justru terjerembap di posisi dua terbawah UEFA Nations League.

Kroasia dan Prancis pun sama-sama mengusung ambisi untuk bangkit pada laga kedua ini. Terlebih Prancis yang merupakan juara bertahan UEFA Nations League.

Selain Kroasia vs Prancis, ada pula partai big match antara Jerman dan Inggris pada pekan kedua ini.

Baca Juga : Jadwal UEFA Nations League Pekan 1: Ada Spanyol vs Portugal dan Italia vs Jerman

Jerman akan menjamu Inggris di Allianz Arena, markas Bayern Munchen, pada pertemuan pertama ini.

Jerman dan Inggris tergabung di Grup 3 Liga A yang disebut sebagai grup neraka, bersama Italia dan Hungaria.

Selain dua laga tersebut, partai pekan kedua juga memainkan Portugal vs Swiss, Ceko vs Spanyol, Italia Hungaria, dan Wales vs Belanda.

Jadwal UEFA Nations League Pekan 2

Minggu (5/6/2022)

San Marino vs Malta - 20.00 WIB

Siprus vs Irlandia Utara - 23.00 WIB

Gibraltar vs Makedonia Utara - 23.00 WIB

Senin (6/6/2022)

Portugal vs Swiss - 01.45 WIB

Serbia vs Slovenia - 01.45 WIB

Bulgaria vs Georgia - 01.45 WIB

Ceko vs Spanyol - 01.45 WIB

Swedia vs Norwegia - 01.45 WIB

Kosovo vs Yunani - 01.45 WIB

Latvia vs Liechtenstein - 23.00 WIB

Selasa (7/6/2022)

Israel vs Rusia - DIBATALKAN

Belarus vs Azerbaijan - 01.45 WIB

Kroasia vs Prancis - 01.45 WIB

Slovakia vs Kazakhstan - 01.45 WIB

Austria vs Denmark - 01.45 WIB

Andorra vs Moldova - 01.45 WIB

Islandia vs Albania - 01.45 WIB

Finlandia vs Montenegro - 23.00 WIB

Rabu (8/6/2022)

Italia vs Hungaria - 01.45 WIB

Jerman vs Inggris - 01.45 WIB

Bosnia vs Rumania - 01.45 WIB

Lituania vs Turki - 01.45 WIB

Kep. Faroe vs Luksemburg - 01.45 WIB

Kamis (9/6/2022)

Belgia vs Polandia - 01.45 WIB

Irlandia vs Ukraina - 01.45 WIB

Wales vs Belanda - 01.45 WIB

Skotlandia vs Armenia - 01.45 WIB

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :