Link Live Streaming PSG Vs Atletico Madrid 16 Juni, Kickoff 02.00 WIB

Paris Saint Germain (PSG) ditantang Atletico Madrid di laga perdana Grup B Piala Dunia Antarklub 2025. Link Live Streaming PSG Vs Atletico Madrid 16 Juni.

Paris Saint Germain (PSG) ditantang Atletico Madrid di laga perdana Grup B Piala Dunia Antarklub 2025.

Pertandingan PSG vs Atletico Madrid akan digelar di Rose Bowl, Pasadena, Amerika Serikat, Senin (16/6/2025) dini hari.

PSG yang baru saja menjuarai Liga Champions diunggulkan di pertandingan ini. Diasuh Luis Enrique, PSG bermain sangat apik terutama di partai final.

PSG bahkan menang telak atas Inter Milan di pertandingan final dengan skor 5-0.

Kini PSG akan berhadapan dengan Atletico yang punya pertahanan rapat dan serangan balik mematikan.

Atletico Madrid yang diperkuat duet striker Julian Alvarez-Antoine Griezmann diprediksi bakal menyulitkan pertahanan PSG yang diperkuat Marquinhos.

Pertandingan PSG vs Atletico Madrid diprediksi bakal berjalan menarik.

Pertandingan PSG vs Atletico Madrid bisa disaksikan secara live streaming via platform DAZN yang bisa dibuka via handphone maupun laptop dan PC.

Link Live Streaming PSG Vs Atletico Madrid 16 Juni:

https://www.dazn.com/en-ID/welcome