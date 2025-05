Bersiap! Ini Cara Beli Tiket Indonesia vs China yang Dijual Hari Ini Pukul 10.00 WIB!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas China untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dibuka penjualannya pada hari ini, Kamis (15/5/2025).

PSSI pun telah resmi merilis daftar harga tiket Timnas Indonesia vs China pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada 5 Juni mendatang.

Tiket nonton Timnas Indonesia vs China di GBK akan dijual dengan harga termurah mulai Rp300 ribu.

Kemudian pembelian tiket tersebut dapat langsung dilakukan melalui aplikasi Livin Sukha dari Livin by Mandiri.

Cara Beli Tiket Indonesia vs China

1. Buka aplikasi Livin by Mandiri di ponsel Anda

2. Setelah log in, pilih menu Sukha. Kemudian pilih event World Cup Qualifier: Indonesia vs China jadwal 5 Juni 2025

3. Baca dan setujui syarat dan ketentuan. Kemudian klik "book now"

4. Nantinya Anda akan langsung diarahkan ke antrean pembelian tiket Indonesia vs China secara online

5. Apabila sudah benar-benar masuk, Anda akan diminta untuk memasukkan akun Garuda ID dan menentukan jumlah tiket yang dibeli dengan maksimal empat tiket untuk setiap pemesanan

6. Pilih zona tempat duduk dan kategori tiket yang ingin dibeli

7. Konfirmasi dan melengkapi data diri secara lengkap

9. Lakukan pembayaran hingga Anda mendapat notifikasi bahwa pembayaran telah berhasil

10. Bukti pembelian tiket akan langsung dikirimkan ke alamat email yang sudah terdaftar

Daftar Harga Tiket Indonesia vs China

Berikut daftar harga tiket Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026