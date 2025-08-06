Masuk Skuad Utama Ipswich, Elkan Baggott Bakal Dipanggil Timnas Indonesia?

Elkan Baggott masuk skuad utama Ipswich Town musim 2025/26, berpotensi dipanggil Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Bek tengah Timnas Indonesia, Elkan Baggott, resmi masuk dalam daftar skuad utama Ipswich Town untuk musim kompetisi 2025/26 di EFL Championship.

"Kami mengonfirmasi nomor skuad untuk tim utama jelang musim 2025/26... Elkan akan mengenakan nomor punggung 25," demikian pernyataan Ipswich melalui situs resmi mereka pada Rabu.

Pengumuman ini menandai langkah besar dalam karier pemain berusia 22 tahun tersebut, yang kini semakin menunjukkan potensinya di kancah sepak bola Inggris.

Baggott, yang sebelumnya menjalani masa peminjaman di beberapa klub seperti King’s Lynn Town (2021), Gillingham (2022-2023), Cheltenham Town (2023), Bristol Rovers (2024), dan Blackpool (2024), kembali ke Ipswich Town dengan performa yang semakin matang.

Penampilan impresifnya selama masa peminjaman, terutama di Blackpool, membuat manajemen Ipswich Town memperpanjang kontraknya hingga Juni 2026.

Keputusan ini diikuti dengan kepercayaan pelatih untuk memasukkan Baggott ke dalam skuad utama musim ini.

Dalam laga uji coba pramusim, Baggott telah menunjukkan konsistensi. Dia tampil sebagai starter saat Ipswich Town mengalahkan klub Austria, BW Linz, dengan skor 4-1 pada Juli 2025.

Selain itu, ia juga mendapatkan menit bermain dalam kemenangan 3-0 atas AJ Auxerre (Ligue 1) dan laga melawan Charlton Athletic serta Aberdeen.

Performa solidnya sebagai bek tengah, yang menggabungkan mobilitas, fisik kuat, dan kemampuan membaca permainan, menjadi alasan kuat Ipswich mempercayainya untuk mengisi lini belakang bersama nama-nama seperti Harry Clarke, Leif Davis, Luke Woolfenden, dan Dara O’Shea.

Keberhasilan Baggott masuk skuad utama Ipswich Town juga membuka peluang baginya untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia, terutama untuk putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang.

Musim 2025/26 menjadi momen krusial bagi Ipswich Town, yang baru saja terdegradasi dari Liga Inggris dan berambisi kembali promosi ke kasta tertinggi.

Dengan skuad yang diperkuat Baggott dan pemain berpengalaman seperti Ashley Young, Ipswich Town akan memulai perjuangan mereka di Championship pada pekan pertama Agustus 2025.