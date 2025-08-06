Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Masuk Skuad Utama Ipswich, Elkan Baggott Bakal Dipanggil Timnas Indonesia?

Elkan Baggott masuk skuad utama Ipswich Town musim 2025/26, berpotensi dipanggil Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Rabu, 6 Agustus 2025 | 13:36
Share
Bek Timnas Indonesia, Elkann Baggott/Twitter Timnas Indonesia
Bek Timnas Indonesia, Elkann Baggott/Twitter Timnas Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Bek tengah Timnas Indonesia, Elkan Baggott, resmi masuk dalam daftar skuad utama Ipswich Town untuk musim kompetisi 2025/26 di EFL Championship.

"Kami mengonfirmasi nomor skuad untuk tim utama jelang musim 2025/26... Elkan akan mengenakan nomor punggung 25," demikian pernyataan Ipswich melalui situs resmi mereka pada Rabu.

Pengumuman ini menandai langkah besar dalam karier pemain berusia 22 tahun tersebut, yang kini semakin menunjukkan potensinya di kancah sepak bola Inggris.

Baggott, yang sebelumnya menjalani masa peminjaman di beberapa klub seperti King’s Lynn Town (2021), Gillingham (2022-2023), Cheltenham Town (2023), Bristol Rovers (2024), dan Blackpool (2024), kembali ke Ipswich Town dengan performa yang semakin matang.

Penampilan impresifnya selama masa peminjaman, terutama di Blackpool, membuat manajemen Ipswich Town memperpanjang kontraknya hingga Juni 2026.

Keputusan ini diikuti dengan kepercayaan pelatih untuk memasukkan Baggott ke dalam skuad utama musim ini.

Baca Juga

Dalam laga uji coba pramusim, Baggott telah menunjukkan konsistensi. Dia tampil sebagai starter saat Ipswich Town mengalahkan klub Austria, BW Linz, dengan skor 4-1 pada Juli 2025.

Selain itu, ia juga mendapatkan menit bermain dalam kemenangan 3-0 atas AJ Auxerre (Ligue 1) dan laga melawan Charlton Athletic serta Aberdeen.

Performa solidnya sebagai bek tengah, yang menggabungkan mobilitas, fisik kuat, dan kemampuan membaca permainan, menjadi alasan kuat Ipswich mempercayainya untuk mengisi lini belakang bersama nama-nama seperti Harry Clarke, Leif Davis, Luke Woolfenden, dan Dara O’Shea.

Keberhasilan Baggott masuk skuad utama Ipswich Town juga membuka peluang baginya untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia, terutama untuk putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang.

Musim 2025/26 menjadi momen krusial bagi Ipswich Town, yang baru saja terdegradasi dari Liga Inggris dan berambisi kembali promosi ke kasta tertinggi.

Dengan skuad yang diperkuat Baggott dan pemain berpengalaman seperti Ashley Young, Ipswich Town akan memulai perjuangan mereka di Championship pada pekan pertama Agustus 2025.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Andhika Anggoro Wening
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025
Premium
23 menit yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan
Premium
1 jam yang lalu

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tidak Dipanggil Timnas Indonesia, Kontrak Elkan Baggott Malah Diperpanjang Ipswich

Tidak Dipanggil Timnas Indonesia, Kontrak Elkan Baggott Malah Diperpanjang Ipswich

Erick Thohir Buka Suara Soal Nasib Elkan Baggott di Timnas Indonesia

Erick Thohir Buka Suara Soal Nasib Elkan Baggott di Timnas Indonesia

Tips dari Elkan Baggott dan Rafael untuk Pemain Indonesia yang Ingin Main di Luar Negeri

Tips dari Elkan Baggott dan Rafael untuk Pemain Indonesia yang Ingin Main di Luar Negeri

Ipswich Town Perpanjang Kontrak Bek Asal Indonesia Elkan Baggott

Ipswich Town Perpanjang Kontrak Bek Asal Indonesia Elkan Baggott

Patrick Kluivert Ungkap Alasan Tak Panggil Elkan Baggott ke Timnas Indonesia

Patrick Kluivert Ungkap Alasan Tak Panggil Elkan Baggott ke Timnas Indonesia

Jelang Indonesia vs Australia, Kemana Perginya Elkan Baggot?

Jelang Indonesia vs Australia, Kemana Perginya Elkan Baggot?

Prediksi Skor Newcastle Vs Ipswich, Howe Sebut Persaingan ke Liga Champions Ketat

Prediksi Skor Newcastle Vs Ipswich, Howe Sebut Persaingan ke Liga Champions Ketat

Prediksi Skor Ipswich Town vs Arsenal: Head to Head, Susunan Pemain

Prediksi Skor Ipswich Town vs Arsenal: Head to Head, Susunan Pemain

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Gabung LAFC, Son Heung-min Pecahkan Rekor Transfer Termahal MLS
Bola Dunia
1 jam yang lalu

Gabung LAFC, Son Heung-min Pecahkan Rekor Transfer Termahal MLS

Salonpas Jadi Sponsor Baru PSM Makassar
Bola Indonesia
2 jam yang lalu

Salonpas Jadi Sponsor Baru PSM Makassar

Sebelum Dirombak, Fadia/Lany Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025
Aneka Sport
16 jam yang lalu

Sebelum Dirombak, Fadia/Lany Fokus ke Kejuaraan Dunia 2025

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan
Liga Italia
16 jam yang lalu

Tawaran Newcastle United untuk Dapatkan Thiaw Ditolak AC Milan

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025
Aneka Sport
17 jam yang lalu

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Arsenal vs Villarreal 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

2

Prediksi Skor Aston Villa Vs AS Roma 7 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Pernah Main di Indonesia, Penerus Messi Kini Diincar AS Roma

4

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025

5

Dipasangkan dengan Yeremia, Rian Ardianto Tidak Mau Pasang Target Muluk-muluk

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Nadiem Makarim diperiksa KPK
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Arsenal vs Villarreal 8 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

2

Prediksi Skor Aston Villa Vs AS Roma 7 Agustus, Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Pernah Main di Indonesia, Penerus Messi Kini Diincar AS Roma

4

Persiapan Surabaya Jadi Tuan Rumah Volleyball World Championship Women's U-21 2025

5

Dipasangkan dengan Yeremia, Rian Ardianto Tidak Mau Pasang Target Muluk-muluk