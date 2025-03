Berikut ini cara beli dan harga tiket Timnas Indonesia vs Bahrain yang dibuka mulai hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga tiket Timnas Indonesia vs Bahrain telah resmi diumumkan dan dijual oleh PSSI. Cara beli tiket Timnas Indonesia vs Bahrain bisa dilakukan melalui aplikasi Livin' by Mandiri.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa (25/3/2025).

PSSI resmi membuka penjualan tiket Timnas Indonesia vs Bahrain pada hari ini, Selasa (4/3/2025).

Timnas Indonesia akan kembali menjalani laga kandang setelah terakhir kali memetik kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada November lalu.

Antusiasme pendukung Timnas Indonesia untuk menyaksikan perjuangan Tim Garuda diprediksi akan tetap tinggi saat menghadapi Bahrain.

Apalagi banyak pecinta sepak bola Tanah Air yang penasaran ingin menonton langsung tim racikan pelatih Belanda Patrick Kluivert.

Cara beli tiket Timnas Indonesia vs Bahrain bisa dilakukan melalui fitur Sukha di aplikasi Livin by Mandiri.

Ada 6 kategori tiket yang dijual oleh PSSI untuk pertandingan ini, yang termurah dibanderol dengan harga Rp300.000.

Berikut cara beli dan harga tiket Timnas Indonesia vs Bahrain: