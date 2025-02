Jadwal Liga 1 Pekan 25: Persebaya vs Persib, Persija vs PSIS

Berikut jadwal Liga 1 2024-2025 pekan ke-25, big match Persebaya Surabaya vs Persib Bandung dan Persija Jakarta vs PSIS Semarang.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga 1 2024-2025 pekan 25 bakal digelar pada hari pertama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Ada big match Persebaya Surabaya vs Persib Bandung yang akan dimainkan.

Pekan ke-25 Liga 1 2024-2025 bakal dimainkan mulai Sabtu (1/3/2025) sore hingga Selasa (4/3/2025) malam.

Jadwal Liga 1 2024-2025 pekan 25 digelar bertepatan dengan 1 Ramadan 1446 Hijriah yang ditetapkan pemerintah.

Konsekuensinya, pertandingan digelar lebih malam yakni 20.30 WIB alias setelah solat tarawih.

Tim-tim papan atas langsung bermain pada hari pertama pekan ke-25 Liga 1 2024-2025.

Persik Kediri vs Dewa United dan Persebaya Surabaya vs Persib Bandung digelar pada Sabtu malam.

Dewa United bakal bertandang ke markas Persik Kediri dalam ambisi mempertahankan posisi kedua klasemen sementara Liga 1.

Mereka berjarak 8 poin dari pemuncak klasemen, Persib Bandung, yang akan melawat ke kandang Persebaya, tim posisi 3 klasemen.

Persebaya mengoleksi 41 poin. Jika Dewa United kalah dari Persik dan Persebaya menang lawan Persib, Bajul Ijo akan mengambil alih posisi kedua.

Laga Semen Padang vs PSBS Biak akan digelar pada Sabtu malam pukul 21.00 WIB.

Kemudian pada Minggu (2/3/2025) ada 3 pertandingan yang akan digelar serentak yakni Bali United vs Persita Tangerang, Madura United vs PSM Makassar, dan Borneo FC vs Persis Solo.

Bali United dan Borneo FC yang menjalani laga kandang berjuang untuk masuk ke posisi 4 besar klasemen. Kedua tim sama-sama meraih 38 poin sejauh ini.

Adapun Madura United dan Persis Solo berjuang di papan bawah untuk keluar dari zona degradasi.

Pada Senin (3/3/2025) malam hanya laga PSS Sleman vs Barito Putera yang akan dimainkan.

Elang Jawa ada di posisi ke-17 sementara Barito Putera di urutan ke-13. Kedua tim masih dalam ancaman degradasi ke Liga 2.

Pada Selasa malam, duel Malut United vs Arema FC dan Persija Jakarta vs PSIS Semarang yang bakal bergulir.

Karena bermain di wilayah Indonesia Timur, laga Malut United vs Arema FC akan digelar pukul 19.30 WIB.

Sementara itu Persija bakal menantang PSIS untuk mempertahankan posisi keempat dan berharap "bantuan" Persib mengalahkan Persebaya untuk naik ke posisi 3.

