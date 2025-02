Jadwal Liga Inggris Pekan 27: Liverpool vs Newcastle, Nottingham vs Arsenal

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan 27, ada Liverpool vs Newcastle United dan Nottingham Forest vs Arsenal.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan ke-27 akan diwarnai beberapa big match antara lain Liverpool vs Newcastle United dan Nottingham Forest vs Arsenal.

Pekan ke-27 Liga Inggris 2024-2025 akan bergulir pada tengah pekan ini, mulai Rabu (26/2/2025) dini hari hingga Jumat (28/2/2025) dini hari.

Total ada 10 pertandingan yang akan digelar pada pekan ke-27 Liga Inggris 2024-2025, dimulai dengan 3 laga bersamaan.

Duel Brighton & Hove Albion vs Bournemouth, Crystal Palace vs Aston Villa, dan Wolves vs Fulham akan menjadi pembuka pekan ke-26 Liga Inggris 2024-2025, Rabu dini hari.

Laga Brighton kontra Bournemouth akan menjadi pertandingan sengit mengingat kedua tim menjadi kuda hitam yang kerap mengalahkan tim-tim elite.

Selanjutnya masih pada Rabu dini hari, ada bentrokan Chelsea vs Southampton. The Blues yang menelan 2 kekalahan beruntun punya kans untuk meraih kemenangan saat menjamu tim juru kunci.

Adapun pada Kamis (27/2/2025) dini hari ada 5 laga yang akan dimainkan yakni Brentford vs Everton, Tottenham vs Manchester City, Manchester United vs Ipswich Town, Nottingham Forest vs Arsenal, dan Liverpool vs Newcastle United.

Laga Tottenham vs Manchester City akan menjadi duel menarik. Maklum, The Citizens selalu kesulitan saat bersua dengan The Lilywhites pada musim ini kendati performa Tottenham tak konsisten.

Manchester City juga terancam keluar dari zona Eropa alias posisi 4 besar jika tak mampu meraih kemenangan di markas Tottenham.

Big match yang tak kalah seru adalah Nottingham Forest vs Arsenal. Saat ini kedua tim menduduki posisi 2 dan 3 di klasemen sementara Liga Inggris.

Nottingham membuat kejutan dengan menembus 3 besar, meskipun dalam 2 laga terakhir menelan kekalahan beruntun.

Kekalahan juga dialami Arsenal pada pekan lalu saat takluk 0-1 dari West Ham. The Gunners masih menduduki posisi kedua dengan 53 poin dari 26 laga, disusul The Forest dengan 47 angka.

Tim pemuncak klasemen sementara, Liverpool, akan menjamu Newcastle United di Anfield.

Liverpool dalam kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Manchester City dengan skor 2-0 pada pekan lalu.

Kemenangan juga diraih Newcastle saat menjamu Nottingham Forest. Pasukan Eddie Howe itu menang dengan skor 4-3.

Manchester United yang gagal menang dalam 3 laga terakhir punya peluang untuk memetik poin penuh saat menjamu tim papan bawah Ipswich Town.

Jika gagal menang, posisi Setan Merah yang kini menempati urutan ke-15 terancam makin mendekati zona degradasi.

Terakhir, laga West Ham United vs Leicester City akan menjadi penutup pekan ke-27 Liga Inggris 2024-2025.

Secara mentalitas, West Ham yang baru saja menang atas Arsenal lebih positif daripada Leicester City yang menelan 3 kekalahan beruntun.

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025: