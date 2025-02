Jadwal Liga Inggris Pekan 26: Big Match Manchester City vs Liverpool

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan ke-26 akan diwarnai banyak big match, termasuk duel sengit Manchester City vs Liverpool.

Pekan ke-26 Liga Inggris 2024-2025 akan bergulir mulai Sabtu (22/2/2025) dini hari hingga Minggu (23/2/2025) malam.

Total ada 10 pertandingan yang akan digelar dalam pekan ke-26 Liga Inggris 2024-2025, dimulai dengan bentrokan Leicester City vs Brentford.

Leicester City masih kesulitan keluar dari zona merah, sedangkan Brentford menjadi kuda hitam dan kerap merepotkan tim-tim papan atas.

Kemudian pada Sabtu malam ada duel Everton vs Manchester United yang akan berlangsung di Stadion Goodison Park.

Manchester United yang menelan 2 kekalahan beruntun, akan meladeni Everton yang justru tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir di Liga Inggris.

Jika kalah lagi, Manchester United akan semakin dekat dengan zona merah dan terancam degradasi ke Championship.

Selanjutnya pada Sabtu malam ada 5 laga yang digelar serentak yakni Bournemouth vs Wolves, Ipswich Town vs Tottenham Hotspur, Southampton vs Brighton, Arsenal vs West Ham United, dan Fulham vs Crystal Palace.

Arsenal bisa memangkas jarak dengan sang pemuncak klasemen Liverpool menjadi 8 poin jika mampu menang atas West Ham United.

The Gunners juga seang dalam kepercayaan diri tinggi setelah meraih 3 kemenangan beruntun di Premier League.

Bournemouth juga menjadi kuda hitam yang kini menduduki posisi kelima. The Cherries bisa menyodok ke posisi 4 jika mampu mengandaskan perlawanan Wolves.

Selanjutnya, Aston Villa vs Chelsea akan digelar pada Minggu dini hari. The Blues yang angin-anginan baru saja menelan kekalahan 0-3 dari Brighton.

Kini Chelsea akan bertandang ke markas Aston Villa yang nirkemenangan dalam 5 laga terkini di Liga Inggris.

Pada Minggu malam ada 2 pertandingan terakhir yang akan berlangsung yakni Newcastle United vs Nottingham Forest dan Manchester City vs Liverpool.

Newcastle sedang dalam tren negatif setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Celakanya, kini mereka akan melawan Nottingham Forest yang menempati posisi ketiga klasemen sementara.

Big match Manchester City vs Liverpool akan menjadi penutup pekan ke-26 Liga Inggris 2024-2025.

Manchester City bakal menjamu The Reds yang tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir. Meski begitu, Liverpool baru saja ditahan imbang 2-2 Aston Villa pada Kamis (20/2/2025).

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan 26: