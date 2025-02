Jadwal Liga Inggris Pekan 25: Manchester City vs Newcastle United, Tottenham vs Manchester United

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan 25, ada Manchester City vs Newcastle United dan Tottenham vs Manchester United.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan ke-25 diwarnai pertandingan-pertandingan sengit seperti Manchester City vs Newcastle United dan Tottenham Hotspur vs Manchester United.

Pekan ke-25 Liga Inggris 2024-2025 bergulir pada Sabtu (15/2/2025) dan Minggu (16/2/2025).

Total ada 10 pertandingan yang akan digelar pada pekan ke-25 Liga Inggris 2024-2025, dimulai dengan Brighton vs Chelsea.

Secara mengejutkan Chelsea tumbang dengan skor terbilang telak, 0-3, di markas Brighton.

Yankuba Minteh menjadi pahlawan Brighton dengan memborong 2 gol (38' dan 63'). Sebelum itu, Kaoru Mitoma membawa Brighton memimpin pada menit ke-27.

Selanjutnya ada laga Leicester City vs Arsenal yang akan memulai rentetan pertandingan pada malam hari ini.

Arsenal yang dihantam badai cedera bisa memangkas jarak menjadi 4 poin dari Liverpool yang kini memuncaki klasemen, jika mampu mengalahkan Leicester City.

Di sisi lain Leicester City masih mengalami tren negatif dengan menelan 4 kekalahan dalam 5 laga terakhir di Liga Inggris 2024-2025.

Setelah itu ada 5 laga yang digelar serentak pada Sabtu malam yakni West Ham vs Brentford, Southampton vs Bournemouth, Aston Villa vs Ipswich Town, Manchester City vs Newcastle United, dan Fulham vs Nottingham Forest.

Laga Manchester City vs Newcastle United akan menjadi big match yang menarik untuk disaksikan.

Kedua tim bersaing ketat di tabel klasemen dengan koleksi poin sama yakni 41. Manchester City unggul selisih gol di posisi 4, disusul Newcastle pada tangga kelima.

Kedua tim sama-sama menelan hasil buruk ketika kalah pada pertandingan Liga Inggris pekan lalu. Kini, The Citizens dan The Magpies bertekad untuk bangkit dan kembali ke jalur kemenangan.

Kemudian pada Minggu dini hari ada pertandingan Crystal Palace vs Everton yang merupakan duel dua tim papan tengah ke bawah.

Dua tim tersukses di sepak bola Inggris, Liverpool dan Manchester United, akan berlaga pada Minggu malam.

Liverpool akan menjamu Wolverhampton Wanderers di Stadion Anfield pasca ditahan imbang Everton 2-2 dalam Derby Merseyside akhir pekan lalu.

Sebagai penutup pekan ke-25 ada laga seru Tottenham Hotspur vs Manchester United yang akan dimainkan menjelang Senin (17/2/2025) dini hari.

Tottenham dan Manchester United ada di peringkat ke-14 dan ke-13 klasemen sementara. Manchester United yang mengoleksi 29 poin hanya unggul 2 angka atas The Lilywhites.

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025: