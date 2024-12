Prediksi Skor Manchester United vs Everton: Head to Head, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Manchester United vs Everton dalam lanjutan Liga Inggris 2024-2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Laga Manchester United vs Everton digelar dalam lanjutan Liga Inggris 2024-2025. Prediksi skor mengunggulkan Manchester United menang.

Manchester United akan menghadapi Everton dalam pekan ke-13 Liga Inggris 2024-2025 di Stadion Old Trafford, Minggu (1/12/2024) malam.

Manchester United telah menjalani 2 laga bersama pelatih baru Ruben Amorim, satu di Liga Inggris dan satu di Liga Europa.

Hasilnya, Manchester United memetik 1 kemenangan dan 1 kali imbang dalam performa yang belum maksimal.

Pada laga debut Amorim, Setan Merah ditahan imbang 1-1 oleh tim promosi, Ipswich Town. Kemenangan pertama Amorim untuk Manchester United terjadi di Liga Europa.

Manchester United membekuk Bodo/Glimt dengan skor 3-2 dalam lanjutan kompetisi Liga Europa di Old Trafford.

Kehadiran Amorim diharapkan mengatrol posisi Manchester United yang saat ini tertahan di posisi ke-13 klasemen Liga Inggris dengan 16 poin.

The Red Devils mencatat 4 kali menang, 4 kali imbang, dan 4 kali kalah. Pasukan Manchester United kini tertinggal 15 poin dari Liverpool yang memuncaki klasemen dan 6 poin di belakang Chelsea yang menempati posisi kelima.

Peluang Manchester United untuk mengukir kemenangan pertama bagi Amorim di Liga Inggris terbuka lebar.

Pasalnya, tim tamu Everton sedang mengalami tren negatif. Dalam 3 laga terakhir, Everton tak bisa mencetak gol.

The Toffees hanya meraih 1 kemenangan dalam 5 laga terakhir. Pekan lalu mereka memetik hasil imbang 0-0 kontra Brentford, sekaligus untuk kedua kali secara beruntun setelah ditahan dengan skor yang sama saat melawan West Ham.

Everton tersungkur di posisi ke-15 dengan koleksi 11 poin hasil dari 2 kali menang, 5 kali imbang, dan 5 kali kalah.

Preview Manchester United vs Everton

Manchester United: Dua bek tengah Manchester United masih dibekap cedera, yakni Leny Yoro dan Victor Lindelof.

Harry Maguire mulai pulih dari cedera meski masih diragukan tampil. Rasmus Hojlund yang mencetak brace ke gawang Bodo Glimt kemungkinan jadi starter.

Everton: Badai cedera membuat Tim Iroegbunam, James Garner, Youssef Chermiti, Seamus Coleman, dan Armando Broja mengalami cedera.

Dominic Calvert-Lewin menjadi andalan pasukan Sean Dyche untuk mendulang gol ke gawang Manchester United bersama trio gelandang Iliman Ndiaye, Dwight McNeil, dan Jesper Lindstrom.

Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Everton

Manchester United (3-4-2-1): Andre Onana; Johnny Evans, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui; Diogo Dalot, Christian Eriksen, Casemiro, Amad Diallo; Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho; Rasmus Hojlund.

Pelatih: Ruben Amorim

Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford; Vitaliy Mykolenko, Jarrad Branthwaite, James Tarkowski, Ashley Young; Idrissa Gueye, Abdoulaye Doucoure; Iliman Ndiaye, Dwight McNeil, Jesper Lindstrom; Dominic Calvert-Lewin.

Pelatih: Sean Dyche

Head to Head Manchester United vs Everton

9/3/2024: Manchester United 2-0 Everton

26/11/2023: Everton 0-3 Manchester United

8/4/2023: Manchester United 2-0 Everton

7/1/2023: Manchester United 3-1 Everton

10/10/2022: Everton 1-2 Manchester United

Prediksi Skor Manchester United vs Everton

Manchester United diprediksi berjaya di Old Trafford memanfaatkan momentum negatif yang dialami The Toffees. Ditambah lagi Everton selalu kalah di Old Trafford dalam 3 laga terakhir.

Prediksi: