Laga Valencia vs Real Madrid Ditunda karena Bencana Banjir Spanyol

Bisnis.com, JAKARTA - Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) mengumumkan penundaan laga Valencia vs Real Madrid akibat bencana banjir.

RFEF mengumumkan bahwa seluruh pertandingan yang dijadwalkan akhir pekan ini di wilayah Valencia harus ditunda gara-gara banjir.

Hal itu termasuk pertandingan LaLiga Valencia vs Real Madrid pada akhir pekan ini yang telah resmi ditunda.

Valencia juga telah mengonfirmasi penundaan pertandingan pekan ke-12 LaLiga 2024-2025 melawan Real Madrid.

Sejatinya, laga Valencia vs Real Madrid akan digelar pada Sabtu (2/11/2024). Akan tetapi karena Badai DANA yang mengakibatkan banjir dan menelan korban jiwa, laga itu pun ditunda.

Sebelumnya Los Che sudah meminta operator LaLiga dan RFEF untuk menunda pertandingan melawan Real Madrid karena situasi yang kurang kondusif.



Permintaan itu pun dikabulkan oleh RFEF dengan menunda pertandingan Valencia vs Real Madrid plus seluruh laga di wilayah tersebut.

Selain duel Valencia vs Real Madrid, pertandingan yang ditunda adalah Villarreal vs Rayo Vallecano, CD Castellon vs RC Ferrol, CD Eldense vs SD Huesca, dan Levante vs Malaga CF.



Belum diketahui kapan laga Valencia vs Real Madrid akan dimainkan. LaLiga dan RFEF masih menjadwalkan ulang duel tersebut.



Sebelumnya diberitakan, pemerintah Spanyol mengumumkan bahwa korban tewas akibat banjir bandang di Spanyol bertambah ratusan orang.

Wilayah Valencia menjadi daerah yang terkena dampak terparah dan menewaskan hingga 155 orang dan puluhan lainnya dinyatakan hilang.