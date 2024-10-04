Prediksi Skor Almere vs Willem II 5 Oktober, Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Bisnis.com, JAKARTA - Almere City yang dilatih eks pemain Belanda, Hedwiges Madura bakal menjamu Willem II dalam lanjutan Liga Belanda di Yanmar Stadion (Almere), Sabtu (5/10/2024) dini hari, pukul 01.00 WIB.
Almere City yang diperkuat gelandang asal Indonesia, Thom Haye harus mengambil poin penuh di laga ini. Pasalnya, Almere yang kini menduduki peringkat ke-19 baru mengkoleksi dua angka dari tujuh kali berlaga.
Peluang juga terbuka karena, Willem II berada tidak jauh di papan klasemen Eredivise. Willem II yang diasuh Peter Maes kini ada di peringkat 11 dengan torehan delapan poin.
Jika Almere bisa meraih tiga poin maka Schapenkoppen bisa mendekati perolehan angka tim-tim yang ada di atasnya.
Lima pertandingan Almere:
31/08/24
ERE
Almere City 1 - 1 Groningen
04/09/24
CLF
ADO Den Haag 2 - 1 Almere City
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15/09/24
ERE
Heracles 0 - 0 Almere City
22/09/24
ERE
Almere City 0 - 5 Twente
29/09/24
ERE
PEC Zwolle 1 - 0 Almere City
Lima Pertandingan Willem II
25/08/24
ERE
Heracles 1 - 1 Willem II
01/09/24
ERE
Willem II 1 - 2 Sparta Rotterdam
15/09/24
ERE
Willem II 3 - 0 RKC Waalwijk
21/09/24
ERE
Utrecht 3 - 2 Willem II
28/09/24
ERE
Willem II 0 - 2 PSV
Prediksi Susunan Pemain Almere vs Willem II:
Almere City possible starting lineup:
Bakker; Akujobi, Lawrence, Jacobs, Zagaritis; Ritmeester van de Kamp, Carbonell; Hansen, Robinet, Kadile; Guillaume
Willem II possible starting lineup:
Didillon-Hodl; Tirpan, Behounek, Jago; Doodeman, Bosch, Lambert, Meerveld, Sigurgeirsson; Vaesen, Sandra
Head to Head Almere vs Willem II:
01/08/23
CLF
Willem II 2 - 1 Almere City
15/01/23
EED
Almere City 1 - 0 Willem II
22/10/22
EED
Willem II 1 - 1 Almere City
16/05/16
PL1
Willem II 5 - 2 Almere City
14/05/16
PL1
Almere City 0 - 1 Willem II
26/04/14
EED
Almere City 1 - 2 Willem II
Klasemen Liga Belanda:
|#
|Team
|MP
|D
|P
|1
|PSV
|7
|+21
|21
|2
|Utrecht
|6
|+5
|16
|3
|AZ
|7
|+13
|16
|4
|Twente
|7
|+8
|14
|5
|Ajax
|5
|+7
|10
|6
|Feyenoord
|6
|+6
|10
|7
|Sparta Rotterdam
|7
|+1
|10
|8
|Go Ahead Eagles
|7
|-3
|10
|9
|Groningen
|7
|+2
|9
|10
|Heracles
|7
|-3
|9
|11
|Willem II
|7
|+1
|8
|12
|NEC
|7
|-1
|7
|13
|PEC Zwolle
|7
|-3
|7
|14
|Fortuna Sittard
|7
|-6
|7
|15
|Heerenveen
|7
|-7
|7
|16
|NAC Breda
|7
|-9
|6
|17
|Almere City
|7
|-16
|2
|18
|RKC Waalwijk
|7
|-16
|0
Prediksi Skor Almere vs Willem II 5 Oktober:
Skor Almere vs Willem II 2-1
Skor Almere vs Willem II 1-1
Skor Almere vs Willem II 1-0