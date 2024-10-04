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Prediksi Skor Almere vs Willem II 5 Oktober, Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Almere City yang dilatih eks pemain Belanda, Madura bakal menjamu Willem II dalam lanjutan Liga Belanda di Yanmar Stadion (Almere), Sabtu (5/10/2024) dini hari.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Jumat, 4 Oktober 2024 | 18:20
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Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye. Prediksi Skor Almere vs Willem II 5 Oktober, Susunan Pemain, H2H, Klasemen/ PSSI.
Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye. Prediksi Skor Almere vs Willem II 5 Oktober, Susunan Pemain, H2H, Klasemen/ PSSI.

Bisnis.com, JAKARTA - Almere City yang dilatih eks pemain Belanda, Hedwiges Madura bakal menjamu Willem II dalam lanjutan Liga Belanda di Yanmar Stadion (Almere), Sabtu (5/10/2024) dini hari, pukul 01.00 WIB.

Almere City yang diperkuat gelandang asal Indonesia, Thom Haye harus mengambil poin penuh di laga ini. Pasalnya, Almere yang kini menduduki peringkat ke-19 baru mengkoleksi dua angka dari tujuh kali berlaga.

Peluang juga terbuka karena, Willem II berada tidak jauh di papan klasemen Eredivise. Willem II yang diasuh Peter Maes kini ada di peringkat 11 dengan torehan delapan poin.

Jika Almere bisa meraih tiga poin maka Schapenkoppen bisa mendekati perolehan angka tim-tim yang ada di atasnya.

Lima pertandingan Almere:

31/08/24
ERE
Almere City 1 - 1 Groningen

04/09/24
CLF
ADO Den Haag 2 - 1 Almere City

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15/09/24
ERE
Heracles 0 - 0 Almere City

22/09/24
ERE
Almere City 0 - 5 Twente

29/09/24
ERE
PEC Zwolle 1 - 0 Almere City

Lima Pertandingan Willem II 

25/08/24
ERE
Heracles 1 - 1 Willem II

01/09/24
ERE
Willem II 1 - 2 Sparta Rotterdam

15/09/24
ERE
Willem II 3 - 0 RKC Waalwijk

21/09/24
ERE
Utrecht 3 - 2 Willem II

28/09/24
ERE
Willem II 0 - 2 PSV

Prediksi Susunan Pemain Almere vs Willem II:

Almere City possible starting lineup:

Bakker; Akujobi, Lawrence, Jacobs, Zagaritis; Ritmeester van de Kamp, Carbonell; Hansen, Robinet, Kadile; Guillaume

Willem II possible starting lineup:

Didillon-Hodl; Tirpan, Behounek, Jago; Doodeman, Bosch, Lambert, Meerveld, Sigurgeirsson; Vaesen, Sandra

Head to Head Almere vs Willem II:

01/08/23
CLF
Willem II 2 - 1 Almere City

15/01/23
EED
Almere City 1 - 0 Willem II

22/10/22
EED
Willem II 1 - 1 Almere City

16/05/16
PL1
Willem II 5 - 2 Almere City

14/05/16
PL1
Almere City 0 - 1 Willem II

26/04/14
EED
Almere City 1 - 2 Willem II

Klasemen Liga Belanda:

# Team MP D P
1 PSV 7 +21 21
2 Utrecht 6 +5 16
3 AZ 7 +13 16
4 Twente 7 +8 14
5 Ajax 5 +7 10
6 Feyenoord 6 +6 10
7 Sparta Rotterdam 7 +1 10
8 Go Ahead Eagles 7 -3 10
9 Groningen 7 +2 9
10 Heracles 7 -3 9
11 Willem II 7 +1 8
12 NEC 7 -1 7
13 PEC Zwolle 7 -3 7
14 Fortuna Sittard 7 -6 7
15 Heerenveen 7 -7 7
16 NAC Breda 7 -9 6
17 Almere City 7 -16 2
18 RKC Waalwijk 7 -16 0

Prediksi Skor Almere vs Willem II 5 Oktober:

Skor Almere vs Willem II 2-1

Skor Almere vs Willem II 1-1

Skor Almere vs Willem II 1-0

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Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

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