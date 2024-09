Intip Gaji Maarten Paes di FC Dallas, Masih Kalah dari Pemain Lokal?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes mendapat gaji yang cukup tinggi di klub asal Amerika Serikat, FC Dallas.

Maarten Paes mencuri perhatian dalam debutnya bersama Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan ini.

Paes mengantar Timnas Indonesia memetik 2 hasil imbang lawan tim elite Asia, Arab Saudi (1-1) dan Australia (0-0).

Bahkan, Paes mengukir 5 penyelamatan dan menjadi Man of The Match pada laga Timnas Indonesia vs Australia.

Penampilan gemilang itu membuat Paes langsung menjadi idola pecinta sepak bola Tanah Air, terutama suporter Timnas Indonesia.

Banyak pula yang penasaran dengan besar gaji Maarten Paes di klubnya saat ini, FC Dallas.

Paes bergabung dengan FC Dallas secara permanen pada 2022, setelah menjalani masa peminjaman selama setengah musim dari FC Utrecht.

Melansir data Transfermarkt, Paes memiliki nilai pasar US$1,69 juta atau sekitar Rp26,07 miliar.

Paes terikat kontrak hingga 31 Desember 2025 dengan opsi perpanjangan 2 tahun atau sampai 2027.

Dikutip dari laman Sportrac yang mengambil database dari Major League Soccer (MLS) alias Liga Amerika Serikat, Maarte Paes mendapat gaji sekitar US$325 ribu per tahun atau sekitar Rp5,01 miliar.

Jumlah itu baru gaji saja. Jika ditotal dengan seluruh pendapatan dari FC Dallas, Paes akan menerima US$397 ribu per tahun alias Rp6,12 miliar.

Nominal tersebut menjadi angka yang cukup besar untuk pemain berpaspor Indonesia. Tapi, gaji Paes ternyata bukan yang termahal di Timnas Indonesia.

Pasalnya, pemain sayap Yakob Sayuri dan Yance Sayuri menjadi buah bibir karena mendapat gaji selangit saat pindah dari PSM Makassar ke Malut United pada awal musim ini.

Yakob dan Yance Sayuri digadang-gadang menerima bayaran Rp8 miliar per tahun dari manajemen Malut United.

Meski tak dikonfirmasi secara terbuka, kedua pemain tersebut juga tak membantah rumor yang mengungkapkan gaji mereka tersebut.