Bisnis.com, JAKARTA - Hasil kualifikasi MotoGP Inggris 2024, Sabtu (3/8/2024), Aleix Espargaro merebut pole position usai mengungguli duo Ducati Francesco 'Pecco' Bagnaia dan Enea Bastianini di Sirkuit Silverstone.
Aleix dari Aprilia merah pole ketujuhnya dalam kariernya di kelas tertinggi setelah mencatatkan waktu 1 menit 57,309 detik, unggul 0,208 detik dari Pecco di posisi kedua dan unggul 0,308 detik dari Bastianini pada sesi kualifikasi.
Sementara itu, pembalap Prima Pramac Jorge Martin yang selalu menyegel posisi tercepat di latihan bebas 1, latihan, dan latihan bebas 2 akan memulai balapan di Silverston di posisi keempat.
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Melengkapi posisi lima besar ada pembalap Gresini Alex Marquez. Lalu, di posisi keenam hingga kesepuluh ditempati pembalap Red Bull KTM Factory Brad Binder, rekan setim Alex sekaligus kakaknya, Marc Marquez, pembalap Aprilia Maverick Vinales, pembalap Red Bull GASGAS Tech3 Pedro Acosta, dan pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio.
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Inggris 2024, 3 Agustus, 20.40 WIB
https://www.vidio.com/live/17139-spotv?schedule_id=3628996
Berikut hasil kualifikasi MotoGP Inggris 2024:
1. Aleix Espargaro (Aprilia)
2. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo)
3. Enea Bastianini (Ducati Lenovo)
4. Jorge Martin (Prima Pramac Racing)
5. Alex Marquez (Gresini)
6. Brad Binder (Red Bull KTM Factory)
7. Marc Marquez (Gresini)
8. Maverick Vinales (Aprilia)
9. Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3)
10. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46)
11. Jack Miller (Red Bull KTM Factory)
12. Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46)
13. Franco Morbidelli (Prima Pramac Racing)
14. Raul Fernandez (Trackhouse)
15. Miguel Oliveira (Trackhouse Racing)
16. Johann Zarco (LCR Honda)
17. Augusto Fernandez (Red Bull GASGAS Tech3)
18. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha)
19. Luca Marini (Repsol Honda)
20. Joan Mir (Repsol Honda)
21. Takaaki Nakagami (LCR Honda)
22. Remy Gardner (Monster Energy Yamaha).