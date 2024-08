12 Atlet Olimpiade Terkaya di Dunia, Paling Kaya Punya Rp16 Triliun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Mewakili negara di Olimpiade selain membanggakan juga bisa sangat menguntungkan. Terbukti dari sederet atlet yang masuk dalam daftar atlet olimpiade terkaya di dunia.

Olimpiade dianggap sebagai puncak prestasi olahraga. Namun, manusia super yang meraih medali emas sering kali memperoleh penghasilan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pemain sepak bola, pegolf, dan pemain basket.

Namun, ada pengecualian penting, karena beberapa atlet Olimpiade yang masuk dalam jajaran olahragawan terkaya di dunia.

Olimpiade tidak memberikan hadiah uang, tetapi ketenaran dan kesuksesan yang dibawanya dapat menghasilkan kampanye iklan yang menguntungkan, kesepakatan sponsor, dan penampilan pribadi.

Ditambah dengan investasi yang cerdik, para olahragawan tenar ini dapat mengumpulkan kekayaan yang luar biasa.

Mengutip Scotsman dan CelebrityNetWorth, berikut adalah 12 atlet Olimpiade terkaya di dunia pada tahun 2024:

1. Anna Kasprzak

Dengan perkiraan kekayaan sekitar US$1 miliar, atlet berkuda Denmark Anna Kasprzak sejauh ini merupakan atlet Olimpiade terkaya di dunia. Dia mewakili Denmark di Olimpiade Musim Panas pada 2012 dan 2016.

Kekayaannya yang besar sebagian besar merupakan warisan. Mendiang kakeknya mendirikan perusahaan sepatu ECCO pada 1963, yang kini menghasilkan lebih dari US$1,5 miliar per tahun. Ibu Kasprzak mewarisi perusahaan tersebut, yang pada akhirnya akan diwariskan kepada Anna dan saudara laki-lakinya.

2. Michael Phelps

Perenang Amerika Michael Phelps, atlet Olimpiade tersukses sepanjang masa dengan 28 medali, telah memperoleh sekitar US$100 juta. 23 medali emasnya merupakan rekor, begitu pula medali emasnya dalam 13 cabang olahraga berbeda. Kehebatannya dalam berenang telah menghasilkan pendapatan yang signifikan.

3. Usain Bolt

Pelari cepat asal Jamaika, Usain Bolt, adalah pelari cepat terhebat sepanjang masa, telah mengumpulkan sekitar US$90 juta. Bolt memegang rekor dunia dalam nomor lari 100m, 200m, dan estafet 4x100m serta memenangkan medali emas dalam nomor-nomor tersebut di tiga Olimpiade, suatu prestasi yang tidak mungkin tertandingi.

4. Shaun White

Peseluncur salju dan mantan pemain skateboard Amerika Shaun White memiliki kekayaan bersih sekitar US$65 juta. Dia telah berpartisipasi dalam lima Olimpiade Musim Dingin, memenangkan tiga medali emas dalam cabang olahraga seluncur salju half-pipe, suatu rekor untuk olahraga tersebut.

5. Lance Armstrong

Meskipun kariernya penuh kontroversi, pesepeda Amerika Lance Armstrong memiliki kekayaan bersih sekitar US$50 juta. Dia memenangkan medali perunggu dalam nomor uji waktu individu putra di Olimpiade Sydney 2000, meskipun dia kemudian mengembalikannya setelah mengakui penggunaan doping.

6. Peter Sagan

Pesepeda Slovakia Peter Sagan, dengan kekayaan bersih sekitar US$50 juta, menikmati kesuksesan besarnya sebagai atlet, termasuk tiga Kejuaraan Dunia berturut-turut dan satu Kejuaraan Eropa. Meski begitu, dia belum pernah mendapatkan medali Olimpiade.

7. Greg LeMond

Pesepeda Amerika Greg LeMond, dengan kekayaan bersih US$40 juta, menjadi orang termuda yang bergabung dengan tim balap sepeda Olimpiade AS pada usia 18 tahun. Meskipun dia tidak pernah berkompetisi karena boikot Moskow 1980, dia sempat memenangkan tiga gelar Tour de France dan dua Kejuaraan Dunia Balap Jalan Raya.

8. Alan Pascoe

Pelari hurdle asal Inggris Alan Pascoe, yang diperkirakan memiliki kekayaan senilai US$30 juta, memenangkan medali perunggu dalam estafet 4x400m di Olimpiade Munich 1972. Dia juga meraih dua Kejuaraan Dunia dan satu medali emas Commonwealth Games. Pascoe kemudian meraih kesuksesan besar dalam pemasaran dan konsultasi acara.

9. Caitlyn Jenner

Caitlyn Jenner, yang memenangkan medali emas dalam dasalomba di Olimpiade Montreal 1976 sebagai Bruce Jenner, diperkirakan memiliki kekayaan bersih sebesar US$25 juta. Jenner kemudian memperoleh ketenaran sebagai tokoh media, terutama saat tampil di "Keeping Up With The Kardashians."

10. Tara Lipinski

Peseluncur figur Amerika Tara Lipinski, yang memenangkan medali emas di Olimpiade Musim Dingin 1998 di Nagano pada usia termuda dalam sejarah, memiliki kekayaan bersih sebesar US$25 juta. Setelah kompetisi, dia merambah dunia akting, komentator, dan produksi film.

11. Eileen Gu

Pemain ski gaya bebas Eileen Gu, lahir di Amerika dan mewakili China, memiliki kekayaan sekitar US$20 juta. Dia memenangkan medali emas di nomor big air dan halfpipe, serta medali perak di nomor slopestyle di Olimpiade Musim Dingin 2022, menjadikannya pemain ski gaya bebas pertama yang memenangkan tiga medali di satu Olimpiade Musim Dingin.

12. Oksana Baiul

Mantan atlet seluncur indah Ukraina Oksana Baiul, dengan kekayaan bersih US$20 juta, memenangkan medali emas di nomor tunggal putri di Olimpiade 1994 dan Kejuaraan Dunia tahun sebelumnya. Dia kemudian pindah ke AS untuk tampil di pertunjukan dan tur seluncur es profesional.

Para atlet ini menunjukkan bahwa meskipun kejayaan Olimpiade tidak disertai dengan imbalan finansial langsung, peluang yang diciptakannya dapat menghasilkan kekayaan yang besar.