Prediksi Skor Persis vs Arema, 31 Juli: Susunan Pemain, H2H, Preview

Pertandingan semifinal kedua Piala Presiden 2024 akan mempertemukan Persis Solo vs Arema FC di Stadion Manahan, Solo, Rabu (31/7/2024).

Arema FC melaju dengan meyakinkan setelah memuncaki klasemen akhir Grup B dengan total tujuh poin dari tiga laga dengan mengalahkan Bali United, Madura United serta ditahan imbang Persija Jakarta.

Sementara itu Persis Solo sukses mengunci satu tiket semifinal Piala Presiden 2024 setelah menjadi runner-up Grup A dengan mengumpulkan total empat poin dari tiga pertandingan.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija mengatakan jika timnya akan fokus menjalani pemulihan sebelum bersiap menghadapi semifinal Piala Presiden 2024.

Milomir menjelaskan pertarungan di fase grup cukup melelahkan dan pada babak semifinal Persis Solo akan berjumpa juara Grup B Arema FC.

"Setelah ini kita istirahat dulu dan kemudian mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Kita akan tunggu siapa lawan kita di semi final dan kita lihat saja nanti seperti apa," jelas Milomir.

Secara mengejutkan Persis Solo mampu mengamankan poin penuh pada pertandingan terakhir kontra Persib Bandung dengan mengalahkan tim tuan rumah dengan skor tipis 1-0.

Setelah partai semifinal rampung, selanjutnya Piala Presiden 2024 akan menggelar dua pertandingan lainnya yaitu perebutan tempat ketiga dan final. Kedua laga tersebut akan tetap dilangsungkan di Stadion Manahan, Solo.

Prediksi Susunan Pemain Persis vs Arema:

Persis (4-3-3):

Muhammad Riyandi; Gio Numberi, Eduardo Kunde, Ricardo Lima, Rizky Dwi; Sho Yamamoto, Sutanto Tan, Ripal Wahyudi; Moussa Sidibe, Ramadhan Sananta, Rendy Sanjaya.

Pelatih: Milomir Seslija

Arema FC (4-2-3-1):

Lucas Frigeri; Johan Alfarizi, Coi Bo-kyeong, Thales Lira, Achmad Syarif; Jayus Hariono, Julian Guevara; Dedik Setiawan, Arkhan Fikri, Salim Tuharea; Carles Lokolingoy.

Pelatih: Joel Cornelli

Head to Head Persis vs Arema:

11 December 2022

Jatidiri



AREMA FC VS PERSIS SOLO 2:1



21 October 2007

Manahan



PERSIS SOLO VS AREMA FC 0:1



05 April 2007

Gajayana Malang



AREMA FC VS PERSIS SOLO 3:0

Jadwal semifinal hingga final Piala Presiden 2024.

Semifinal

(30/7/2024) Borneo FC vs Persija Jakarta 19.30 WIB

(31/7/2024) Arema FC vs Persis Solo 19.30 WIB

Perebutan tempat ketiga

(3/8/2024) Kalah semifinal 1 vs kalah semifinal 2 19.30 WIB

Final

(4/8/2024) Menang semifinal 1 vs menang semifinal 2 19.30 WIB.

Prediksi Skor Persis vs Arema, 31 Juli:

Skor Persis vs Arema 1-0

Skor Persis vs Arema 1-1

Skor Persis vs Arema 2-1