Prediksi Skor Inggris vs Slovakia, 30 Juni: Susunan Pemain, H2H, Data

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Inggris akan menantang Slovakia dalam babak 16 besar Euro 2024 di Arena AufSchalke Gelsenkirchen, Minggu (30/6/2024) malam, 23.00 WIB.

Inggris lolos ke babak 16 besar setelah tampil kurang meyakinkan di fase Grup C. Usai mengalahkan Serbia di pertandingan pertama, the Three Lions seakan tidak tahu bagaimana cara membuat gol ke gawang lawan.

Anak asuh Gareth Southgate cuma bisa bermain imbang 0-0 dalam dua pertandingan terakhir melawan Slovenia dan Denmark. Padahal jika melihat skuad, timnas Inggris berisi pemain-pemain bintang yang sedang bersinar di klubnya.

Timnas Inggris memang masih dihuni pemain-pemain lama seperti Harry Kane, Jude Bellingham, dan Phil Foden. Namun deretan nama ini sedang moncer bersama klubnya musim ini. Bellingham berhasil membawa Real Madrid meraih juara Liga Champions dan Laliga. Harry Kane menyabet penghargaan golden boot setelah mencetak 36 gol bersama Bayern Munchen di musim pertamanya. Sedangkan Foden membawa Manchester City mempertahankan gelar Liga Inggris.

Namun semua itu seperti hilang tak berbekas. Kemampuan individu pemain-pemain tersebut seperti hilang tak berbekas.

Alhasil, timnas Inggris di bawah asuhan Southgate menerima kritikan keras dari sejumlah eks pemain seperti Alan Shearer dan Wayne Rooney.

Melawan Slovakia yang juga tidak bermain terlalu apik di babak grup Inggris harusnya bisa meraih kemenangan.

Namun Inggris tidak boleh lengah. Pasalnya Slovakia berhasil mengalahkan Belgia di pertandingan pertama sebelum akhirnya ditekuk Ukraina dan bermain imbang 1-1 melawan Rumania.

Jika melihat performa dan sejarah pertemuan kedua tim, hasil Inggris vs Slovakia berpotensi berakhir dengan skor tipis meski the Three Lions lebih diunggulkan memenangkan pertandingan.

Lima pertandingan Inggris:

04/06/24 England 3 - 0 Bosnia-Herzegovina

08/06/24 England 0 - 1 Iceland

17/06/24 Serbia 0 - 1 England

20/06/24 Denmark 1 - 1 England

26/06/24 England 0 - 0 Slovenia

Lima pertandingan Slovakia:

05/06/24 Slovakia 4 - 0 San Marino

10/06/24 Slovakia 4 - 0 Wales

17/06/24 Belgium 0 - 1 Slovakia

21/06/24 Slovakia 1 - 2 Ukraine

26/06/24 Slovakia 1 - 1 Romania

Prediksi susunan pemain Inggris vs Slovakia:

England possible starting lineup:

Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane

Slovakia possible starting lineup:

Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin

Head to Head Inggris vs Slovakia:

12 Oct 2002

Slovakia vs England 1-2

UEFA European Championship

11 Jun 2003

England vs Slovakia 2-1

UEFA European Championship

28 Mar 2009

England vs Slovakia 4-0

International Friendly

20 Jun 2016

Slovakia vs England 0-0

UEFA European Championship

04 Sep 2016

Slovakia vs England 0-1

FIFA World Cup

04 Sep 2017

England vs Slovakia 2-1

FIFA World Cup

Timnas Inggris:

Goalkeepers: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Defenders: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guéhi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City)

Midfielders: Jude Bellingham (Real Madrid), Phil Foden (Manchester City), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace)

Forwards: Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern München), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa)

Timnas Slovakia:

Goalkeepers: Martin Dúbravka (Newcastle), Henrich Ravas (New England), Marek Rodák (Fulham)

Defenders: Vernon De Marco (Hatta), Norbert Gyömbér (Salernitana), Dávid Hancko (Feyenoord), Sebastián Kóša (Spartak Trnava), Adam Obert (Cagliari), Peter Pekarík (Hertha Berlin), Milan Škriniar (Paris), Denis Vavro (Copenhagen)

Midfielders: László Bénes (Hamburg), Matúš Bero (Bochum), Ondrej Duda (Hellas Verona), Patrik Hrošovský (Genk), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Stanislav Lobotka (Napoli), Tomáš Rigo (Ostrava)

Forwards: Róbert Boženík (Boavista), Dávid Ďuriš (Ascoli), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Leo Sauer (Feyenoord), Ivan Schranz (Slavia Praha), David Strelec (Slovan Bratislava), Tomáš Suslov (Verona), Ľubomír Tupta (Slovan Liberec)

Prediksi Skor Inggris vs Slovakia, 30 Juni:

Skor Inggris vs Slovakia 1-1

Skor Inggris vs Slovakia 1-0

Skor Inggris vs Slovakia 2-1