Cek jadwal Euro 2024 hari ini Sabtu 15 Juni 2024. Ada Spanyol vs Kroasia pada malam harinya.

Euro 2024 sudah dimulai di mana laga pertamanya mempertemukan Jerman vs Skotlandia Sabtu 15 Juni 2024 dini hari WIB.

Euro 2024 sudah dimulai di mana laga pertamanya mempertemukan Jerman vs Skotlandia Sabtu 15 Juni 2024 dini hari WIB.

Hasilnya, Jerman menang telak 5-1 atas Skotlandia. Bahkan satu-satunya gol Skotlandia hanya hasil dari gol bunuh diri Antonio Rudiger jelang pertandingan selesai.

Setelah pertandingan Jerman vs Skotlandia, ada dua laga lagi yang akan dihelat hari ini. Dua laga yang dimaksud adalah Hungaria vs Swiss pukul 20.00 WIB dan Spanyol vs Kroasia pukul 23.00 malam WIB.

Dari keduanya, pertandingan dua raksasa sepak bola Spanyol vs Kroasia menjadi yang cukup ditunggu.

Spanyol dengan skuad mudanya akan menghadapi Kroasia yang diperkuat oleh pemain senior.

Deretan nama besar seperti Luca Modric, Marcelo Brozovic, dan Matteo Kovacic, masih menjadi tumpuan timnas berjuluk Vatreni.

Formasi Kroasia memang tidak banyak berubah sejak gelarang Piala Dunia 2018 lalu. Namun Spanyol, datang ke Euro 2024 dengan skuad mudanya.

Jadwal Euro 2024 Hari Ini, Sabtu 15 Juni 2024:

Jerman vs Skotlandia - 02.00 WIB skor 5-1

Hungaria vs Swiss - 20.00 WIB

Spanyol vs Kroasia - 23.00 WIB

