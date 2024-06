Jadwal Lengkap Euro 2024 Mulai dari Fase Grup Hingga Final

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Cek jadwal lengkap Euro 2024 dari mulai fase grup hingga final. Euro 2024 akan dimulai pada 15 Juni mendatang.

Kompetisi sepak bola paling bergengsi di Eropa, Euro 2024, akan segera dimulai. Matchday 1 akan dilaksanakan pada Sabtu 15 Juni 2024 dini hari WIB.

Pada kompetisi Euro ke-17 ini, tim raksasa Eropa sudah banyak bersiap. Mereka akan berjuang untuk menjadi timnas terbaik di Eropa tahun ini.

Nantinya, kompetisi ini akan menghadirkan 51 pertandingan akan dihelat mulai fase grup hingga final.

Dari 24 negara yang akan berkompetisi, Georgia jadi satu-satunya negara yang akan melakoni debutnya di Euro 2024.

Georgia lolos untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Luksemburg dan juara Euro 2004 Yunani di babak play-off.

Berikut adalah jadwal lengkap Euro 2024 dari fase grup hingga final:

Fase grup

PENYISIHAN GRUP

Sabtu, 15 Juni 2024

02.00 WIB: Jerman vs Skotlandia (Grup A)

20.00 WIB: Hungaria vs Swiss (Grup A)

23.00 WIB: Spanyol vs Kroasia (Grup B)

Minggu, 16 Juni 2024

02.00 WIB: Italia vs Albania (Grup B)

20.00 WIB: Polandia vs Belanda (Grup D)

23.00 WIB: Slovenia vs Denmark (Grup C)

Senin, 17 Juni 2024

02.00 WIB: Serbia vs Inggris (Grup C)

20.00 WIB: Rumania vs Ukraina (Grup E)

23.00 WIB: Belgia vs Slovakia (Grup E)

Selasa, 18 Juni 2024

02.00 WIB: Austria vs Prancis (Grup D)

23.00 WIB: Turki vs Georgia (Grup F)

Rabu, 19 Juni 2024

02.00 WIB: Portugal vs Rep. Ceko (Grup F)

20.00 WIB: Kroasia vs Albania (Grup B)

23.00 WIB: Jerman vs Hungaria (Grup A)

Kamis, 20 Juni 2024

02.00 WIB: Skotlandia vs Swiss (Grup A)

20.00 WIB: Slovenia vs Serbia (Grup C)

23.00 WIB: Denmark vs Inggris (Grup C)

Jumat, 21 Juni 2024

02.00 WIB: Spanyol vs Italia (Grup B)

20.00 WIB: Slovakia vs Ukraina (Grup E)

23.00 WIB: Polandia vs Austria (Grup D)

Sabtu, 22 Juni 2024

02.00 WIB: Belanda vs Prancis (Grup D)

20.00 WIB: Georgia vs Rep. Ceko (Grup F)

23.00 WIB: Turki vs Portugal (Grup F)

Minggu, 23 Juni 2024

02.00 WIB: Belgia vs Rumania (Grup E)

Senin, 24 Juni 2024

02.00 WIB: Swiss vs Jerman (Grup A)

02.00 WIB: Skotlandia vs Hungaria (Grup A)

Selasa, 25 Juni 2024

02.00 WIB: Kroasia vs Italia (Grup B)

02.00 WIB: Albania vs Spanyol (Grup B)

23.00 WIB: Belanda vs Austria (Grup D)

23.00 WIB: Prancis vs Polandia (Grup D)

Rabu, 26 Juni 2024

02.00 WIB: Inggris vs Slovenia (Grup C)

02.00 WIB: Denmark vs Serbia (Grup C)

23.00 WIB: Slovakia vs Rumania (Grup E)

23.00 WIB: Ukraina vs Belgia (Grup E)

Kamis, 27 Juni 2024

02.00 WIB: Rep. Ceko vs Turki (Grup F)

02.00 WIB: Georgia vs Portugal (Grup F)

Babak 16 besar, perempat final, semifinal hingga final...

