Media Asing Beri Kekuatan Positif untuk Indonesia setelah Kalah dari Irak

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah media asing memberitakan kekalahan Indonesia dari Irak 1-2 di Piala Asia U-23 2024.

Indonesia gagal menjadi juara tiga Piala Asia U-23 setelah diberikan perpanjangan waktu. Satu gol dicetak oleh Ivar Jenner di menit ke-19.

Hingga menit 20, Indonesia unggul 1-0 atas Irak dalam perebutan juara tiga Piala Asia U23.

Keunggulan Indonesia tidak bertahan lama, setelah Irak berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan Zaid Tahseen di kemelut depan gawang usai sepak pojok.

Di babak perpanjangan waktu, Irak kembali mencetak gol sehingga skor akhir 1-2 hingga peluit panjang ditiupkan.

Kekalahan Indonesia dari Irak tersebut turut disorot oleh sejumlah media asing. Tanggapan beragam diberikan untuk anak asuh Shin Tae-Yong yang berhasil menembus posisi empat di Piala Asia U-23 2024.

Reuters menuliskan Ivar Jenner menjadi penyelamat Indonesia di babak pertama pertaruhan melawan Irak.

"Ivar Jenner memberi keunggulan bagi Indonesia yang berupaya lolos ke Olimpiade untuk pertama kalinya sejak 1956, pada menit ke-19 melalui tendangan mendatar ke sudut gawang Hussein Hasan," tulis artikel dengan judul "Iraq secure Olympic berth as Jasim's extra-time strike downs Indonesia".

Kemudian ESPN turut memberikan dukungan untuk Indonesia yang harus berlaga lagi melawan Guinea di play-off kualifikasi Olimpiade 2024.

"Indonesia harus mengalahkan Guinea pada Kamis depan jika mereka ingin memesan tiket ke Paris akhir tahun ini," tulis ESPN dikutip dari artikel berjudul "Indonesia made to wait for Olympic qualification after defeat in AFC U-23 Asian Cup third place playoff".

Komentar positif juga disampaikan oleh media Vietnam, VnExpress, yang menyebut Timnas Indonesia tampil penuh energi dan semangat.

Meskipun begitu, mereka juga menyoroti kemenangan dramatis Iran yang akhirnya lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah juara tiga.

Aljazeera turut menyoroti kesempatan kedua Indonesia untuk merebut tiket Olimpiade 2024 dengan melawan Guinea.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel