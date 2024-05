Tumbang dari Irak, Erick Thohir Ingatkan Timnas U-23 Indonesia untuk Main Kolektif

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir memotivasi para pemain Timnas U-23 Indonesia usai kalah dari Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia U-23 2024.

Timnas U-23 Indonesia mesti mengakui keunggulan Irak dengan skor 1-2 dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U-23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar, Kamis (2/5/2024) malam.

Garuda Muda sempat unggul lebih dulu melalui tendangan jarak jauh Ivar Jenner pada menit ke-19. Akan tetapi, Irak mampu membalas 2 gol lewat Zaid Tahseen (27') dan Ali Kasim (96').

Hasil ini membuat Indonesia menempati peringkat keempat Piala Asia U-23 2024, sekaligus harus menghadapi Guinea dalam babak playoff menuju Olimpiade 2024 Paris.

Usai kalah dari Irak, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta para pemain Timnas U-23 Indonesia untuk bangkit dan menatap ke depan.

"Kita jatuh bersama, bangun bersama. Sepak bola bukan permainan 2 orang, permainan 11 orang," ucap Erick Thohir dilansir dari akun Instagram pribadinya, Jumat (3/5/2024).

Erick mengingatkan bahwa masih ada 1 kesempatan untuk mewujudkan target lolos Olimpiade 2024 Paris.

Syaratnya adalah dengan mengalahkan Guinea dalam playoff lintas benua pada Kamis (9/5/2024).

Menteri BUMN itu juga menyentil para pemain Garuda Muda yang terlihat tak bermain sebagai tim saat tumbang dari Irak.

"Masih ada 1 kesempatan. Kalian harus bermain kembali sebagai tim. Semua momen harus dimanfaatkan," ucap Erick.

Erick juga menanyai para pemain tentang kesiapan mereka menghadapi Guinea.

Mantan Presiden Inter Milan itu pun meminta Rizky Ridho dan kolega untuk bangkit dan memberikan perlawanan kepada Guinea.

"Ayo kita fight back, come on! Jerih payah kalian sudah habis-habisan. Satu game lagi kalian give up? Jangan. Kalian akan menyesal seumur hidup," ucap Erick.

Terlepas dari kekalahan kontra Irak, perjuangan Garuda Muda memang perlu diapresiasi.

Anak asuh Shin Tae-yong ini mampu memenuhi target yang diusung PSSI yakni menembus babak perempat final Piala Asia U-23 2024.

Bahkan Garuda Muda membuat kejutan dengan mencapai semifinal dalam kesempatan debut di turnamen ini.

