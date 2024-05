Pujian Netizen untuk Nathan Tjoe A-On, Disebut Tulang Punggung Timnas di Laga Indonesia Vs Irak

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Laga Indonesia Vs Irak dalam perebutan juara ketiga Piala Asia U-23 di Qatar berakhir kekalahan untuk tim asuhan Shin Tae Yong dengan skor akhir 2-1 untuk Irak.

Gol tunggal Indonesia dilayangkan oleh pemain naturalisasi timnas Ivar Jenner.

Meski Ivar menjadi satu-satunya pencetak gol, namun justru nama Nathan Tjoe A-On yang menjadi viral di media sosial usai pertandingan tersebut berakhir semalam.

Banyak netizen memuji penampilan pemain sepakbola berdarah Belanda Semarang itu, karena dianggap menjadi pemain yang berusaha keras menyelamatkan Indonesia dari kekalahan.

Beberapa tayangan video ditampilkan warganet ketika Nathan tengah menyepak bola yang berada di garis gawang Ernando dan nyaris menambah gol untuk Irak.

Bahkan, demi menyelamatkan bola tersebut, Nathan menabrak jaring gawang dan jatuh di dalam gawang.

Video dan foto kedua yang ramai beredar di media sosial adalah ketika Nathan berada di depan gawang layaknya seorang kiper.

Di depannya masih ada Ernando sebagai kiper Timnas Indonesia berdiri. Foto itu terlihat seperti timnas Indonesia dijaga oleh dua kiper yakni Ernando dan Nathan.

Karena berbagai aksi penyelamatannya itu, Nathan disebut sebagai pemain tulang punggung timnas Indonesia semalam.

Berikut beberapa komentar netizen soal penampilan Nathan semalam

Sehat sehat tulang punggung, habis gini pijet ya pasti encok semua uda jungkir balik di lapangan tadi

pesona cowok nyangkut di jaringg

Nathan man of the match

BANGG LUU HEBATT BANGETTT TERIMAKASIH KERJA KERAS NYAA

Pesona captain 5 menit

Lu keren bang nathan tulang punggung timnas di game tadi malam,I appreciate that, keep it up, menyala Abangku

Thank You dear Nathan, Your incredible feat on the field has left me breathless, my heart swelling with overwhelming pride. The way you take leads the team with unwavering determination, the raw passion you bring to the game is very outstanding , We Proud Of you.. thank you

Nathan luar biasa malam ini.. layak MOTM .. kalah menang kami selalu mendukung kalian,

mas tejoo lo keren parahsiii aslii woeyyy ampe nyungsep ke gawanggg

Kerja keras mu, sangat kami rasakan. Tetap jaga semangat ya abang ku

