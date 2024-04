Timnas U-23 Indonesia Takluk dari Uzbekistan, Erick Thohir: Olimpiade, Fight Back!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Garuda Muda harus menelan pil pahit serta mengubur mimpi merka untuk lolos ke final setelah takluk 0-2 dalam semifinal Piala Asia U23 atas Uzbekistan.

Bertanding di stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Senin (29/4/2024) malam, Uzbekistan yang mempunyai julukan Serigala Putih berhasil mengadaskan langkah Timnas U-23 Indonesia.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan, meski Garuda Muda kalah atas Uzbekistan, dirinya tetap percaya bahwa Rizki Ridho dan kawan kawan dapat mengamankan satu tiket Olimpiade 2024 lewat jalur peringkat tiga.

"Masih ada (Lolos Olimpiade), kalian bisa. Kita percaya kalian bisa, pak Menpora disini, pak Presiden nonton kalian, seluruh Indonesia nonton kalian,” kata Erick melansir dari akun Instagram pribadinya, Selasa (30/4/2024).

Erick kemudian memberikan motivasi kepada anak anak muda yang telah mengukir sejarah Sepak Bola Indonesia di mata Asia.

Dirinya pun menegaskan, pada laga berikutnya saat perebutan peringkat ketiga, pemain harus menunjukan bahwa Indonesi adalah negara yang kuat.

“Kita mau nyerah atau fight back? kasih liat kalau kita bangsa yang kuat, gabisa diinjek-injek. We are strong, and we can fight back,” ujar Menteri BUMN ini.

Adapun, terdapat 3 tiket langsung untuk masuk ke babak grup cabang olahraga Sepak Bola pada Olimpiade 2024. Tiga tiket tersebut diberikan kepada juara pertama, peringkat kedua, dan peringkat ketiga.

Indonesia yang kalah di babak Semifinal Piala Asia U-23 atas Uzbekistan, masih memiliki asa untuk mengamankan tiket langsung ke Olimpiade 2024 di Paris dengan menjadi peringkat ketiga Piala Asia U-23.

Perebutan peringkat ketiga sendiri bakal berlangsung pada, Kamis (2/5/2024). Untuk lawan yang dihadapi, Timnas U-23 Indonesias masih menunggu hasil pertandingan Jepang Vs Iraq di babak Semifinal lainnya.

Jika pada perebutan juara ketiga Garuda Muda kalah, mereka bakal memainkan partai Play-Off untuk merebutkan satu tiket ke Olimpiade 2024. Pada babak Play-Off, Indonesia sudah ditunggu oleh wakil Afrika, Guinea.

