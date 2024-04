Indonesia All Star vs Red Sparks: Megawati Bela Dua Kubu Sekaligus

Megawati bela dua kubu sekaligus dalam laga eksibisi Indonesia All Star vs Red Sparks

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Laga bola vola Indonesia All Star vs Red Sparks berakhir dengan kemenangan Red Sparks 3-2.

Pada pada laga ekshibisi yang berlangsung di Indonesia Arena Senayan Jakarta, 20 April 2024 itu, Megawati, sang bintang Red Sparks bermain di dua kubu sekaligus.

Megawati Hangestri di set pertama, dia bermain membela kubu Daejeon, dan berpindah ke kubu Indonesia All Star di set ketiga.

Ada momen lucu ketika Megawati berpindah kubu, dimana muncul gimmick-gimmick dari kedua klub tersebut.

Awalnya Megawati ditarik oleh Park Eun-jin, pemain Red Sparks dengan nomor punggung 6 untuk bergabung dengan Indonesia All Stars.

Ketika Megawati telah berpindah ke Indonesia All Star dan mendengarkan briefing, tiba-tiba saja pemain Red Spark lainnya menghampiri tim Indonesia All Star dan menarik salah satu pemain senior Indonesia All Star Yola Yuliana untuk masuk dalam kubu mereka.

Tampak dalam video yang dibagikan oleh Yola dalam akun instagramnya, dirinya ditarik oleh Jung Ho-young, pemain Red Sparks bernomor punggung 17.

"Malah rebutan," tulis pengunggah video tersebut yang direpost oleh Yola.

Indonesia All Star sendiri diperkuat oleh Khalisa Azilia Rahma (Jawa Timur), Latifa Nisa Az-Zahra (DI Yogyakarta), Ratri Wulandari (Jawa Barat), Aulia Suci ( Nurfadila (Jawa Barat), Mediol Stiovanny Yoku (Jawa Timur), Ajeng Viona Adelea (Jawa Timur), Wilda Siti Nurfadhilah Sugandi (Jawa Barat), Shella Bhernadeta Onnan (Jawa Barat), Agustin Wulandhari (Jawa Barat), Maradanti Namira T. (DI Yogyakarta), Yolla Yuliana (Jawa Barat), Hany Budiarti (DKI Jakarta), Dita Azizah (DKI Jakarta), Sania Clarissa Putri (Jawa Barat).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel