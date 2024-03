Hasil Pink Spiders vs Red Sparks leg ketiga 26 Maret: Megawati Cs Lolos ke Final?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pertandingan Pink Spiders vs Red Sparks leg ketiga playoff Liga Voli Korea Selatan akan dilaksanakan, Selasa (26/3/2024) sore, di Samsan World Gymnasium, Incheon, pukul 17.00 WIB.

Hasil Pink Spiders vs Red Sparks leg ketiga akan menjadi penentuan nasib Megawati Hangestri Pertiwi dkk lolos ke final.

Pertandingan Pink Spiders vs Red Sparks leg ketiga diprediksi akan berjalan sengit dan panas karena kedua tim merupakan penghuni papan atas Liga Voli Korea Selatan.

Leg ketiga Pink Spiders vs Red Sparks dimainkan setelah dalam dua laga kedua tim saling mengalahkan.

Di pertandingan pertama, Pink Spiders berhasil menang 3-1 atas Red Sparks dengan skor 25-23, 13-25, 23-25, dan 23-25 di Samsan World Gymnasium, Incheon, 22 Maret lalu.

Berselang dua hari giliran Megawati cs yang mendulang kemenangan. Red Sparks menghajar Pink Spiders dengan skor 25-19, 25-23, 20-25, dan 25-15 di Chungmu Gymnasium, Daejeon.

Pemenang laga Pink Spiders vs Red Sparks akan maju ke final dan akan bertemu Hyundai Hillstate. Final nanti akan bersistem best of five. Pertandingan akan mulai digelar pada 28 Maret mendatang.

Hasil Pink Spiders vs Red Sparks leg ketiga 26 Maret:

Pink Spiders vs Red Sparks Set 1: 25-18

Pink Spiders vs Red Sparks Set 2:

Pink Spiders vs Red Sparks Set 3:

