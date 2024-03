Hasil Semifinal German Open 2024, Taiwan-Denmark Kirim Wakil ke Final, Rehan/Lisa?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil semifinal German Open 2024, Taiwan dan Denmark berhasil mengirim wakilnya ke babak final di nomor ganda putra dan tunggal putri.

Bermain Westenergie Sporthalle, Sabtu (2/3/2024), Taiwan meloloskan satu wakilnya ke final setelah Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan menekuk wakil Denmark, Rasmus Kjaer/ Frederik Sogaard.

Hasil Semifinal German Open 2024, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan menang atas Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard lewat pertarungan selama 34 menit dengan skor 22-20 dan 21-11.

Di babak final, Lee/Yang akan menanti pemenang antara Ong Yew Sin/Teo Ee Yi yang melawan wakil China, He Ji Ting/Ren Xian Yu.

Hasil Semifinal German Open 2024, Denmark berhasil mengirim satu wakilnya di nomor tunggal putri setelah Mia Blichfeldt menumbangkan wakil Kanada, Michelle Li dengan skor 21-13, 18-21, dan 21-10.

Mia di final German Open 2024, akan menanti pemenang antara Nnuyen Thuy Linh atau Kim Ga Eun.

Indonesia masih mempunyai di babak semifinal ini di nomor ganda campuran lewat Rehan Naufal/Lisa Ayu yang akan berhadapan dengan Kim Won Ho/Jeong Na Eun dari Korea Selatan.

Jadwal dan Hasil Semifinal German Open 2024, 2 Maret:

Westenergie Sporthalle

1. MD

Semi final

Rasmus KJÆR [4]/Frederik SØGAARD vs LEE Jhe-Huei [2]/YANG Po-Hsuan 20-22, 11-21



2. WS

Semi final vs

Mia BLICHFELDT [6] vs Michelle LI 21-13, 18-21, 21-10



3. MD

Semi final

ONG Yew Sin [1]/TEO Ee Yi vs HE Ji Ting [3]/REN Xiang Yu 5-21, 15-21



4. WD

Semi final

LI Yi Jing [6]/LUO Xu Min vs HSU Ya Ching [7]/LIN Wan Ching



5. MS

Semi final

JEON Hyeok Jin Vs Christo POPOV [8]

6. FXD

Semi final

Robin TABELING [5]/Selena PIEK vs TANG Chun Man [3]/TSE Ying Suet



7. MS

Semi final

ZHAO Jun Peng vs Rasmus GEMKE



8. XD

Semi final

Rehan Naufal KUSHARJANTO [7]/Lisa Ayu KUSUMAWATI vs KIM Won Ho [2]/JEONG Na Eun





Court 2 Westenergie Sporthalle

1. WD

Semi final

Gabriela STOEVA [5]/Stefani STOEVA vs Margot LAMBERT [3]/Anne TRAN 21-14, 21-18



4. WS

Semi final

NGUYEN Thuy Linh [7] vs KIM Ga Eun [2]

