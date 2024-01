Cristiano Ronaldo Diganjar Maradona Award Usai Jadi yang Tersubur Sepanjang 2023

Megabintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, mendapat penghargaan Maradona Award Best Goalscorer 2023 dari Globe Soccer Awards.

Bisnis.com, JAKARTA - Megabintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, mendapat penghargaan Maradona Award Best Goalscorer 2023 dari Globe Soccer Awards.

Globe Soccer Awards memberikan penghargaan Maradona Award Best Goalscorer untuk pemain yang paling banyak mencetak gol dalam setahun.

Cristiano Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak pada 2023 dengan torehan 54 gol di Al Nassr dan timnas Portugal.

Eks pemain Manchester United itu pun dianugerahi penghargaan Maradona Award Best Goalscorer di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada Kamis (4/1/2024).

"Legenda Portugal Cristiano Ronaldo menambah trofi di lemarinya setelah mengungguli Kylian Mbappe, Harry Kane, dan Erling Haaland untuk meraih Maradona Award for Best Goalscorer di Dubai Globe Soccer Awards 2023," bunyi pernyataan resmi Globe Soccer.

Ronaldo mampu mengalahkan Kylian Mbappe (52 gol), Harry Kane (52), dan Erling Haaland (50) untuk menjadi top scorer pada 2023.

Sejak pindah ke tim Liga Arab Saudi, Al Nassr, pada tahun lalu, Ronaldo memang masih menunjukkan kualitasnya.

Meski telah berusia 38 tahun, Ronaldo masih mampu menggelontorkan 34 gol di Saudi Pro League alias kasta tertinggi Liga Arab Saudi.

Globe Soccer Awards sendiri adalah ajang penghargaan yang berpusat di Timur Tengah untuk para pemain terbaik yang digelar setiap tahun.

Sejak pertama kali digelar pada 2010, kategori Best Player of The Year menjadi yang paling bergengsi di Globe Soccer Awards.

Ronaldo telah memenangi gelar Pemain Terbaik dari Globe Soccer itu sebanyak 6 kali. Jumlah pialanya mungkin bertambah karena Ronaldo kembali masuk sebagai nomine Best Player of The Year.

Selain itu, Ronaldo juga masuk nominasi Pemain Terbaik Timur Tengah dan Pemain Favorit Pilihan Fans.

Pengumuman pemenang Globe Soccer Awards akan digelar di Dubai pada 19 Januari mendatang.

Penentuan pemenang tiap kategori akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah voting umum untuk menentukan finalis.

Setelah itu pada tahap kedua akan kembali dilakukan voting, namun ditambah dengan penilaian dari profesional seperti pelatih, agen, jurnalis, dan mantan pemain.

Pemain yang mendapat voting tertinggi plus penilaian paling baik dari profesional berhak menjadi pemenang Globe Soccer Awards.

