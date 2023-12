Prediksi Skor Bali United vs Persib, Senin (18/12), H2H, Susunan Pemain, Klasemen

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bali United FC akan menghadapi Persib Bandung dalam pertandingan pekan ke-23 BRI Liga 1 2023/24, Senin (18/12) di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Bali United mendapat modal bagus jelang laga ini karena Laskar Tridatu berhasil meraih kemenangan dalam dua laga kandang terakhir dengan cara menaklukkan Stallion Laguna FC di ajang AFC Cup dan mengalahkan Arema FC.

Pelatih Bali United Stefano Cugurra ingin menutup tahun 2023 ini dengan kemenangan yang dirayakan bersama Semeton Dewata.

“Kita punya dua pertandingan terakhir main di Dipta, kita main bagus lawan Arema dan kita juga punya lawan bagus dari Filipina (Stallion Laguna) kita bisa menang. Mudah-mudahan kita bisa menang lagi, kita tahu ini pertandingan terakhir di tahun ini dan kita tutup akhir tahun ini dengan kemenangan,” kata Stefano Cugurra dalam situs resmi Liga Indonesia.

Demi menjaga posisi dua klasemen, Bali United harus bekerja keras mengungguli Persib di laga nanti. Kemenangan akan buat posisi mereka semakin aman ada di empat besar atau zona Championship Series. Bali United saat ini unggul satu poin dari Persib dengan koleksi 40 poin.

“Mereka ada di nomor tiga dan dua tim ini mau masuk empat besar saat akhir musim, pertandingan nanti penting bagi kita, kita mau menang, agar bisa tetap berada di nomor dua kita harus kerja keras,” ungkap pelatih asal Brasil ini.

Pelatih yang biasa disapa Teco ini juga respek kepada Persib yang selalu punya target juara setiap tahunnya. “Persib adalah tim yang sangat bagus, di sana juga manajemen sangat serius, setiap tahun target mereka adalah juara, kita harus respek dengan mereka,“ papar Teco.

Di kubu Persib Bandung, pelatih Bojan Hodak bertekad memecah kutukan dengan tidak pernah menang di kandang Bali United sejak musim 2017.

Bojan Hodak menyebutkan Bali United memang sulit dikalahkan, ia ingat debutnya di Persib melawan tim asuhan Stefano Cugurra di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) hasil imbang 0-0 harus diterima. Terlebih kali ini mereka akan bermain di kandangnya sendiri di hadapan Semeton Dewata. Grafik Serdadu Tridatu juga tengah menanjak baik di kompetisi maupun di AFC Cup.

“Pertandingan menarik, ini akan jadi pertandingan yang sulit dan saya tahu sejarahnya Persib belum pernah mengalahkan Bali United. Bali yang akan main di kandangnya tentu akan sulit dikalahkan. Sebelumnya di Bandung kami juga bermain imbang 0-0, sekarang Bali United mulai memperbaiki performa mereka termasuk di AFC,” kata Bojan Hodak.

Dari kacamata pelatih asal Kroasia ini, Bali United punya permainan yang kompak dan solid dari lini ke lini. Banyak pemain lama yang telah jadi andalan baku dari taktik Stefano Cugurra. Pemain asing bagus seperti Privat Mbarga, Eber Bessa, serta pemain lokal berpengalaman maca Ilija Spasojevic, Ricky Fajrin, dan Irfan Jaya.

“Bali United adalah tim yang sudah bersama cukup lama, tidak banyak melakukan perubahan dan kekuatan intinya mayoritas masih ada. Mereka punya pemain asing bagus dan pemain lokal berpengalaman. Sebagai tim mereka tim yang sulit dikalahkan,” sebut Bojan Hodak.

Sementara ini, Bali United ada di urutan kedua dengan 40 poin, unggul satu poin daripada Persib di urutan ketiga di klasemen sementara BRI Liga 1 2023/24. Pertarungan sengit di peringkat papan atas diprediksi akan berlangsung seru Senin malam nanti.

“Kami memprediksi ini akan jadi pertandingan sulit, kami punya beberapa pemain yang kembali dari masa hukuman, pemain baru juga perlahan mulai menyatu dengan tim. Jadi kami akan bertarung dengan maksimal mendapat hasil terbaik,” ungkap Bojan.

Prediksi susunan pemain Bali United vs Persib:

Bali United: Adilson Maringá, J. Mulyana, E. Dolah, R. Fajrin, A. Wijaya, Éber Bessa, L. Kamal, K. Agung, R. Arjuna, Jefferson, I. Jaya

Persib: K. Mendoza, N. Kuipers, H. Herdiana, Alberto Rodríguez, E. Febriansah, M. Klok, F. Hariyadi, B. Putra, Ciro, David da Silva, E. Walian

Head to head Bali United vs Persib:

03 August 2023

Gelora Bandung Lautan Api



PERSIB BANDUNG vs BALI UNITED FC 0:0



10 February 2023

Maguwoharjo



BALI UNITED FC vs PERSIB BANDUNG 1:1



23 August 2022

Gelora Bandung Lautan Api



PERSIB BANDUNG vs BALI UNITED FC 2:3



12 June 2022

Gelora Bandung Lautan Api



PERSIB BANDUNG vs BALI UNITED FC 1:1



13 January 2022

I Gusti Ngurah Rai



PERSIB BANDUNG vs BALI UNITED FC 0:1

Klasemen Liga 1 Indonesia, Senin (18/12):

# Team MP D P 1 Borneo 23 +19 51 2 Bali United 22 +10 40 3 Persib 22 +15 39 4 PSIS Semarang 22 +10 38 5 Madura United 22 +6 35 6 Persik Kediri 22 +8 33 7 RANS Nusantara 23 +0 32 8 Barito Putera 23 +6 32 9 Persija 23 +6 32 10 Dewa United 23 -1 30 11 PSM 22 +3 28 12 PSS Sleman 23 -7 26 13 Persebaya Surabaya 22 -9 26 14 Persita 23 -14 26 15 Persis Solo 22 -4 25 16 Arema 23 -15 21 17 Persikabo 1973 23 -17 16 18 Bhayangkara 23 -16 15

Prediksi Skor Bali United vs Persib, Senin (18/12):

Skor Bali United vs Persib 1-1

Skor Bali United vs Persib 1-2

Skor Bali United vs Persib 2-1

