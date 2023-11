Prediksi Skor Maroko vs Indonesia U-17: Susunan Pemain, Klasemen, Preview

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan menjalani partai hidup-mati saat bertemu Maroko di pertandingan terakhir Grup A Piala Dunia U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Kamis (16/11/2023) malam.

Indonesia wajib menang jika ingin lolos ke babak 16 besar dengan aman. Pasalnya, Indonesia saat ini masih berada di urutan ketiga grup A dengan nilai dua.

Jika menang, maka Indonesia akan lolos dari babak grup tanpa melihat pertandingan lain antara Panama vs Ekuador yang akan bertanding di waktu bersamaan.

Indonesia sebenarnya bisa saja lolos ke babak 16 besar dengan status peringkat tiga terbaik seandainya bermain seri dan Panama tidak bisa mengalahkan Ekuador di laga lainnya.

Pasalnya saat ini Indonesia berada di peringkat empat terbaik untuk lolos ke babak selanjutnya. Tapi masalahnya, hasil seri sangat riskan karena Grup C dan D masih bisa berpeluang menyalip posisi Indonesia.

Menyadari hal tersebut, pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti menargetkan kemenangan di laga pamungkas melawan Maroko.

“Kami sudah dua hari recovery, kemarin dan hari ini, alhamdulillah pemain sudah siap dan bersyukur tidak ada yang cedera. Siapapun yang dipercaya besok, mereka akan tampil seratus persen demi mengamankan lolos ke fase gugur,” ujarnya.

Bima pun mengingatkan para pemain untuk fokus sepanjang laga. Sebab, Maroko memiliki beberapa pemain yang membela klub Eropa. Sebut saja Adam Boufandar (Juventus), Naoufel El Hannach (PSG), Anas Alaoui (Eintracht Frankfurt), hingga Amine Ezzarhouni (Lille). Nama-nama itu tentu saja sudah terbiasa dengan situasi kompetitif Eropa.

“Kami melihat Maroko tim bagus, kami tidak boleh menganggap Maroko di bawah Ekuador atau Panama. Mereka semua sama. Yang pasti fokus sejak awal kurangi kesalahan sendiri, fokus dasar teknik bagaimana passing kontrol,” ungkap Bima Sakti.

“Mereka memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Maroko memiliki organsiasi bagus dan pintar mainnya. Counter attack juga sangat cepat. Saya lihat setelah pertandingan pemain lebih percaya diri dan yakin bahwasanya kita bisa,” imbuhnya.

Maroko kini ada di posisi kedua dengan tiga poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga mengoleksi dua angka. Ekuador berada di peringkat teratas berkat koleksi empat poin dari dua pertandingan.

Bima Sakti menyebut tidak harus memenangi laga kontra Maroko untuk bisa lolos ke 16 besar. Hasil seri saja disebutnya tidak cukup bagi timnya bila Panama berhasil mengalahkan Ekuador.

“Yang pasti kami ingin menang, targetnya itu. Nanti soal hasil yang paling penting kami bisa lolos, bisa juara grup, runner-up, atau peringkat ketiga terbaik,” ujarnya.

Bek Indonesia U-17, Sulthan Zaky merasa tidak terbebani dengan pertandingan terakhir. Dia dan rekan-rekannya tetap ingin berjuang dan termotivasi meraih hasil terbaik.

“Suasana sekarang anak-anak happy dan tidak terlalu terbebani untuk pertandingan. Meski begitu, kami tetap serius. Kami bukan terbebani tapi sebagai motivasi buat kami, apalagi membawa nama negara dan masyarakat berharap kita bisa lolos dan itu kami jadikan motivasi,” ucapnya.

Pertandingan terakhir Grup A Piala Dunia U-17 akan digelar secara bersamaan pada Kamis (16/11) pukul 19.00 WIB di dua stadion. Laga Timnas Indonesia kontra Maroko akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Sedangkan Ekuador melawan Panama akan digelar di Stadion Manahan, Solo.

*Klasemen Grup A Piala Dunia U-17*

1 Ekuador 2 1 1 0 3-1 4

2 Maroko 2 1 0 1 2-2 3

3 Indonesia 2 0 2 0 2-2 2

4 Panama 2 0 1 1 1-3 1

Prediksi Susunan pemain timnas Maroko vs Ekuador:

Maroko (4-1-2-3): Taha Benrhozil, Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Abdelhamid Ait Baoudlal, Naoufel El Hannach, Ayoub Chaikhoun, Mohamed Amine Katiba, Mehdi Akoumi, Mohamed Hamony, Zakaria Ouazane, Ayman Ennar

Indonesia (4-5-1): Ikram Algiffari, M Iqbal Gwijangge, Sultan Zaky, Welberlieskott Jardim, Rizdjar Nurviat, Figo Dennis, Ji Da Bin, Amar Brkic, M. Riski Afrisal, M. Nabil Asyura, Arkhan Kaka



Berikut daftar pemain Timnas Maroko di Piala Dunia U17 2023:

Kiper: Taha Benrhozil (Akademi Mohammed VI), Hamza Jlid (FUS Rabat U19), Imrane Sadiki (FAR Rabat)

Bek: Abdelhamid Ait Boudlal (Akademi Mohammed VI), Ismail Bakhty (FAR Rabat Reserve), Saifdine Chlaghmo (FAR Rabat Reserve), Mohammed Kebdani (FAR Rabat Reserve), Hamza Koutoune (Akademi Mohammed VI), Fouad Zahouani (Akademi Mohammed VI)

Gelandang: Marouane Bayad (Akademi Mohammed VI), Adam Boufandar (Juventus Primavera), Adam Chakir (Akademi Mohammed VI), Othmane El Idrissi (Darmstadt U19), Hamza El Motaouakkel (Akademi Mohammed VI), Haitam El Mousse (Akademi Mohammed VI), Mohammed Hamony (AC Le Havre U19), Mohamed Katiba (Hassania d'Agadir), Abdel Maali (Ittihad Tanger), Mohamed Radouane (FUS Rabat U19)

Penyerang: Zakaria Allaoui (MAS Fes Reserve), Mouad Bougaizane (FAR Rabat Reserve), Adnane El Ahmer (Raja Casablanca U19), Ayman Ennair(FUS Rabat U19), Said Errafiy (Akademi Mohammed VI), Adam Hanin (FUS Rabat U19), Zakaria Ouazane (Ajax Amsterdam U18)

21 Pemain Tim U-17 Indonesia FIFA World Cup 2023

Kiper:

1. Ikram Algiffari - PPLP Sumbar

2. Andrika Fathir - Borneo FC

3. Rifky Tofani - PPOP DKI Jakarta

Belakang:

4. Rizdjar Nurviat - Borneo FC

5. Tonci Ramandei - PPLP Papua

6. Mohamad Andre - Bali United

7. Welberlieskott Jardim - Sao Paulo

8. Sultan Zaky - PSM Makassar

9. Habil Abdillah - PPLP Jateng

10. M Iqbal Gwijangge - Barito Putera

Tengah:

11. Achmad Zidan - PSS Sleman

12. Mokhamad Hanif - Cipta Cendekia

13. Figo Dennis - Persija Jakarta

14. Muhammad Kafiatur - Dewa United

15. Ji Da Bin - ASIOP

16. Amar Brkic - TSG 1899 Hoffenheim

17. M. Riski Afrisal - Madura United

18. M. Nabil Asyura - Persija Jakarta

19. Jehan Pahlevi - Persija Jakarta

Depan:

20. Arkhan Kaka - Persis Solo

21. M. Aulia Rahman - Persita Tangerang

Prediksi Skor Maroko vs Indonesia U-17:

Skor Maroko vs Indonesia U-17: 0-1

Skor Maroko vs Indonesia U-17: 1-0

Skor Maroko vs Indonesia U-17: 1-1

