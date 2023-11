Hasil Maroko vs Indonesia U17: Garuda Muda Tertinggal Tipis di Babak Pertama

Hasil Maroko vs Indonesia dalam laga pamungkas Grup A Piala Dunia U17, Maroko untuk sementara unggul tipis atas Garuda Muda di babak pertama.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Maroko vs Indonesia dalam laga pamungkas Grup A Piala Dunia U17, Maroko untuk sementara unggul 2-1 atas Garuda Muda di babak pertama.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Kamis (16/11/2023) malam, Timnas Indonesia yang didukung ribuan suporter langsung menggebrak pertahanan Maroko di awal babak pertama dengan menyerang dari segala arah.

Arkhan Kaka mendapat peluang pertama di menit lima dari situasi sepak pojok, namun sepakannya bisa dimentahkan kiper Maroko, Taha Benrhozil.

Masuk menit 10, Maroko mulai berani menyerang dan menguasai permainan dengan memindahkan bola dari kanan ke kiri. Sedangkan Indonesia yang dimotori Arkhan Kaka mencoba menerapkan taktik serangan balik.

Maroko nyaris menjebol gawang Indonesia pada menit 12 lewat situasi sepak pojok, tapi tendangan pemain Maroko bisa dihalau Hanif Ramadhan dari garis gawang.

Kiper Indonesia, Ikram Al Ghifarri melakukan penyelamatan gemilang pada menit 15 dengan menepis tendangan melengkung dari Ayman Ennair. Hingga menit 15 babak pertama, skor Maroko vs Indonesia masih 0-0.

Penalti! Maroko mendapat hadiah penalti pada menit 27 dari wasit setelah Mohamed Hamony dilanggar Welber Jardim. Anas Alaoui yang menjadi algojo dengan tenang menaklukkan kiper Indonesia, Ikram Al Ghiffari dengan sepakan datar ke arah kiri.

Setelah gol ini, Maroko terus menekan pertahanan Indonesia tidak mau memberikan kesempatan para pemain Garuda Muda mengembangkan permainan.

Maroko kembali mencetak gol kedua di pertandingan ini lewat sundulan sang kapten, Abdelhamid Ait Boudlal pada menit 38 memanfaatkan assist sepak pojok dari Ayoub Chaikhoun.

Gollll. Nabil Asyura berhasil mencetak gol untuk Indonesia lewat tendangan bebas yang indah pada menit 42 babak pertama. Skor Maroko vs Indonesia U17 berubah 2-1.

Babak pertama akhirnya selesai, Maroko masih unggul 2-1 atas timnas Indonesia di pertandingan terakhir grup A Piala Dunia U17.

Sementara itu, hasil Ekuador vs Panama berakhir 1-0 di babak pertama. Ekuador unggul berkat gol Emil Ruiz pada menit 24.

Susunan pemain Maroko vs Indonesia:

Maroko: Taha Benrhozil, Hamza Koutoune, Ayoub Chaikhoun, Abdelhamid Ait Boudlal, Anas Alaoui, Yasser El Aissati, Ayman Ennair, Abdelhamid Maali, Mohamed Hamony, Smail Bakhty, Mohamed Amine Katiba

Pelatih: Said Chiba

Indonesia: Ikram Al Ghiffari, Ridzjar Nurviat, Hanif Ramadhan, Figo Dennis, Arkhan Kaka, Ji Da Bin, Riski Afrisal, Welber Jardim, Sulthan Zaky, Nabil Asyura, Iqbal Gwijangge

Pelatih: Bima Sakti

Berikut daftar pemain Timnas Maroko di Piala Dunia U17 2023:

Kiper: Taha Benrhozil (Akademi Mohammed VI), Hamza Jlid (FUS Rabat U19), Imrane Sadiki (FAR Rabat)

Bek: Abdelhamid Ait Boudlal (Akademi Mohammed VI), Ismail Bakhty (FAR Rabat Reserve), Saifdine Chlaghmo (FAR Rabat Reserve), Mohammed Kebdani (FAR Rabat Reserve), Hamza Koutoune (Akademi Mohammed VI), Fouad Zahouani (Akademi Mohammed VI)

Gelandang: Marouane Bayad (Akademi Mohammed VI), Adam Boufandar (Juventus Primavera), Adam Chakir (Akademi Mohammed VI), Othmane El Idrissi (Darmstadt U19), Hamza El Motaouakkel (Akademi Mohammed VI), Haitam El Mousse (Akademi Mohammed VI), Mohammed Hamony (AC Le Havre U19), Mohamed Katiba (Hassania d'Agadir), Abdel Maali (Ittihad Tanger), Mohamed Radouane (FUS Rabat U19)

Penyerang: Zakaria Allaoui (MAS Fes Reserve), Mouad Bougaizane (FAR Rabat Reserve), Adnane El Ahmer (Raja Casablanca U19), Ayman Ennair(FUS Rabat U19), Said Errafiy (Akademi Mohammed VI), Adam Hanin (FUS Rabat U19), Zakaria Ouazane (Ajax Amsterdam U18)

Daftar 21 Pemain Tim U-17 Indonesia di Piala Dunia U17:

Kiper:

1. Ikram Algiffari - PPLP Sumbar

2. Andrika Fathir - Borneo FC

3. Rifky Tofani - PPOP DKI Jakarta

Belakang:

4. Rizdjar Nurviat - Borneo FC

5. Tonci Ramandei - PPLP Papua

6. Mohamad Andre - Bali United

7. Welberlieskott Jardim - Sao Paulo

8. Sultan Zaky - PSM Makassar

9. Habil Abdillah - PPLP Jateng

10. M Iqbal Gwijangge - Barito Putera

Tengah:

11. Achmad Zidan - PSS Sleman

12. Mokhamad Hanif - Cipta Cendekia

13. Figo Dennis - Persija Jakarta

14. Muhammad Kafiatur - Dewa United

15. Ji Da Bin - ASIOP

16. Amar Brkic - TSG 1899 Hoffenheim

17. M. Riski Afrisal - Madura United

18. M. Nabil Asyura - Persija Jakarta

19. Jehan Pahlevi - Persija Jakarta

Depan:

20. Arkhan Kaka - Persis Solo

21. M. Aulia Rahman - Persita Tangerang

