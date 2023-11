Rekap Hasil Liga Champions Grup Hari ini (9/11): MU Genting, Madrid Lolos

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Manchester United (MU) dalam posisi genting di Liga Champions setelah kembali menelan kekalahan usai dipermalukan FC Copenhagen 3-4 di Stadion Parken, Copenhagen, Denmark, Kamis (9/11/2023) dini hari WIB.

Pada pertandingan ini MU sempat unggul dua kali lewat Rasmus Hojlund (2) dan Bruno Fernandes, tetapi FC Copenhagen dapat bangkit berkat gol Mohamed Elyounoussi, Diogo Goncalves, Lukas Lerager serta Roony Bardghij, demikian catatan laman resmi UEFA.

Hasil ini membuat MU turun ke posisi juru kunci klasemen sementara Grup A Liga Champions dengan torehan tiga poin dari empat pertandingan, sedangkan FC Copenhagen naik ke peringkat kedua dengan empat poin.

Secara statistik FC Copenhagen lebih unggul dibanding MU dengan mencatatkan 52 persen penguasaan bola serta melepaskan total 17 tendangan yang delapan di antaranya tepat sasaran.

Pada pertandingan ini MU mengambil inisiatif menyerang terlebih dan sukses mencetak dua gol dalam kurun waktu 30 menit lewat brace Rasmus Hojlund. Penyerang asal Denmark tersebut mencatatkan dirinya di papan skor pada menit 3 dan 28.

Setelah unggul dua gol, MU harus bermain dengan 10 orang karena Marcus Rashford diganjar kartu merah langsung oleh wasit akibat melakukan pelanggaran keras kepada bek sayap Copenhagen Elias Jelart.

Kartu merah Rashford ini menjadi titik balik Copenhagen untuk menyamakan kedudukan dan membuat babak pertama berkesudahan dengan skor 2-2.

Penyerang sayap Mohammed Elyounoussi berhasil membobol gawang Andre Onana pada menit 45, sedangkan menit 45+9, eksekusi tendangan penalti Diogo Goncalves membuat Copenhagen menyamakan kedudukan.

Memasuki babak kedua, Manchester United kembali menjaga asa untuk memenangi pertandingan setelah membuat skor berubah menjadi 3-2 lewat tendangan penalti Bruno Fernandes.

Kembali tertinggal, Copenhagen tidak tinggal diam begitu saja dan dapat berbalik unggul setelah membobol Manchester United dalam kurun waktu empat menit.

Lukas Lerager tercatat mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-83 dan selanjutnya Roony Bardghij membawa Copenhagen berbalik unggul 4-3 menjt 87.

Pada sisa waktu pertandingan Manchester United berusaha untuk setidaknya menyamakan kedudukan, namun hingga pertandingan selesai skor 4-3 untuk kemenangan FC Copenhagen tetap bertahan.

Hasil ini membuat Manchester United harus menyapu bersih dua laga tersisa pada fase grup Liga Champions menghadapi Bayern Muenchen dan Galatasaray untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar.

Real Madrid dan Munchen Lolos ke Babak 16 Besar

Bayern Muenchen dan Real Madrid menyegel satu tempat di babak 16 besar Liga Champions setelah meraih kemenangan atas lawan-lawannya, Kamis dini hari WIB.

Bayern Muenchen menang tipis 2-1 atas wakil Turki Galatasaray pada lanjutan pertandingan Grup A Liga Champions di Stadion Allianz Arena, Muenchen, demikian catatan UEFA.



Pada pertandingan ini, kemenangan Bayern Muenchen hadir berkat dua gol yang dicetak oleh Harry Kane dalam kurun waktu enam menit, sementara itu Galatasaray sempat membalas lewat Cedric Bakambu.



Kemenangan ini membuat Bayern Muenchen memimpin klasemen sementara Grup A Liga Champions dengan 12 poin dari empat pertandingan dan tidak mungkin terkejar oleh pesaing lainnya.



Peringkat kedua ditempati oleh FC Copenhagen dengan empat poin, sementara tempat ketiga dihuni oleh Galatasaray dengan poin sama dan posisi juru kunci diisi Manchester United dengan tiga poin.



Selain Bayern Muenchen, Real Madrid memastikan satu tempat pada babak 16 besar setelah mengalahkan Braga dengan skor meyakinkan 3-0 di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid.



Kemenangan Los Blancos atas wakil Portugal tersebut lahir berkat gol yang dicetak oleh Brahim Diaz pada babak pertama, lalu Vinicius Junior dan Rodrygo di babak kedua.



Kini Real Madrid telah mengumpulkan 12 poin dari empat pertandingan serta menempati peringkat pertama klasemen sementara Grup C Liga Champions.



Satu tempat tersisa dari Grup C untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions akan diperebutkan Napoli yang kini menempati peringkat kedua dengan tujuh poin, Braga yang menempati posisi ketiga dengan tiga poin dan Union Berlin di tempat terakhir yang baru mengumpulkan satu poin.

Berikut hasil lengkap Grup A dan C Liga Champions



Grup A

Bayern Muenchen 2 - 1 Galatasaray

FC Copenhagen 4 - 3 Manchester United



Grup C

Real Madrid 3 - 0 Braga

Napoli 1 - 1 Union Berlin



Klasemen sementara Grup A dan C Liga Champions

Grup A

No Tim SG Poin 1 Bayern Muenchen 5 12 2 FC Copenhagen -1 4 3 Galatasaray -2 4 4 Manchester United -2 3

Grup C

No Tim SG Poin 1 Real Madrid 6 12 2 Napoli 1 7 3 Braga -4 3 4 Union Berlin -3 1

