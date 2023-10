Jadwal Liga Inggris Pekan 8: Big Match Arsenal vs Manchester City

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Jadwal Liga Inggris akan memainkan pekan kedelapan pada akhir minggu ini, big match Arsenal vs Manchester City disiapkan jadi penutup.

Pekan kedelapan Liga Inggris 2023-2024 akan bergulir akhir minggu ini, pada Sabtu (7/10/2023) dan Minggu (8/10/2023).

Seperti biasanya, ada 10 pertandingan yang akan berlangsung pada dua hari tersebut, dibuka dengan laga Luton Town vs Tottenham Hotspur pada Sabtu sore.

Tottenham akan memuncaki klasemen Liga Inggris jika memetik kemenangan atas tim promosi Luton Town.

Saat ini The Lilywhites menghuni peringkat kedua dengan 17 poin dari 7 laga, berjarak hanya 1 angka dari Manchester City.

Tottenham juga dalam tren positif setelah melalui lima laga tanpa tersentuh kekalahan. Pekan lalu Son Heung-min dan kawan-kawan membukukan kemenangan kontroversial atas Liverpool.

Selanjutnya, ada 4 laga yang akan digelar serentak pada Sabtu malam, yakni Fulham vs Sheffield United, Burnley vs Chelsea, Manchester United vs Brentford, dan Everton vs Bournemouth.

Manchester United dan Chelsea masih terseok-seok di papan tengah. Setan Merah pekan lalu kalah 0-1 kala menjamu Crystal Palace. Adapun The Blues meraih kemenangan pertamanya musim ini usai membekuk Fulham 2-0.

Dua tim ini akan membidik kemenangan untuk semakin mendekatkan diri ke zona Liga Champions alias empat besar klasemen.

Kemudian pada Minggu malam ada empat pertandingan yang akan digelar, Brighton vs Liverpool, West Ham United vs Newcastle United, dan Wolves vs Aston Villa digelar bersamaan.

Laga Brighton vs Liverpool menjadi laga yang terbilang besar. Sebab, The Seagulls menjalani start apik musim ini dengan mencatat 15 poin dari 7 laga.

Namun begitu, Liverpool ada di posisi yang lebih baik, hanya unggul 1 angka di atas Brighton. Pemenang laga ini dipastikan akan merangsek ke empat besar.

Sementara itu, Newcastle United yang mengukir kemenangan bersejarah di Liga Champions tengah pekan ini akan melawan West Ham United.

West Ham dan Newcastle sama-sama menelan 2 kekalahan dalam 5 laga terakhir. Namun tren The Magpies lebih baik karena 3 laga terakhir di Liga Inggris, plus 1 di Liga Champions, mampu mereka menangi.

Big match Arsenal vs Manchester City menjadi penutup pekan kedelapan Liga Inggris 2023-2024. Masih segar dalam ingatan bagaimana kedua tim ini bersaing ketat untuk menjadi juara Premier League musim lalu.

Kali ini Arsenal akan menjamu Manchester City dengan modal kekalahan 1-2 dari Lens di Liga Champions pekan lalu.

Meski begitu, Manchester City juga mencatat kekalahan di Liga Inggris pekan lalu saat melawan Wolves.

The Citizens untuk sementara menjadi pemuncak klasemen Liga Inggris dengan 18 poin. Arsenal siap menyalip jika mampu memetik kemenangan pada laga Minggu malam nanti.

Berikut jadwal Liga Inggris 2023-2024:

