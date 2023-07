Usai Bertempur di Final IBL, Pemain Prawira dan Pelita Jaya Langsung Perkuat Timnas

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pemain Prawira Harum Bandung dan Pelita Jaya Bakrie Jakarta langsung bertugas membela Tim Nasional Indonesia usai menjalani Final IBL 2023 pekan lalu untuk berlaga di Indonesia International Basketball Invitational (IIBI) di Indonesia Arena.

Pemain terpilih dari kedua tim tidak memiliki banyak memiliki waktu beristirahat karena harus menjalani mini turnamen IIBI yang berlangsung 2-5 Agustus.

Dari tim Prawira, pemain yang dipanggil timnas adalah M. Reza Fahdani Guntara, Yudha Saputera, dan Pandu Wiguna. Sedangkan dari tim Pelita Jaya ada Andakara Prastawa Dhyaksa, Agassi Yeshe Goantara, Vincent Rivaldi Kosasih, M. Arighi Hadran Noor, dan Aldy Izzatur Rachman.

Reza Guntara adalah MVP Final IBL 2023, Juara IBL 2023, dan Defensive Player of the Year. Mengutip laman resmi IBL di Jakarta, Jumat, musim ini Reza mencetak total delapan poin per gim (ppg) dan 6,7 rebound per gami (rpg) dalam 31 pertandingan, di reguler season dan playoff.

Kemudian Yudha Saputera mencetak rata-rata 13,4 ppg, 4,6 rpg, dan 4,6 assist per gim (apg) dalam 36 pertandingan musim ini. Sedangkan Pandu Wiguna berkontribusi sebesar 3,6 ppg dan 3,5 rpg dalam 33 pertandingan. Ketiganya merupakan pilar penting bagi Prawira untuk meraih gelar juara musim ini.

Sementara dari Pelita Jaya, Prastawa menyelesaikan IBL musim ini dengan catatan 15,2 ppg, 3,4 rpg, 4 apg, dan 2,4 steal per gim (spg) dalam 28 pertandingan. Kemudian Agassi bisa mencetak 10,2 ppg, 4 rpg, 1,4 apg, dan 1 spg dalam lima pertandingan.

Agassi musim ini hanya bermain satu pertandingan, tetapi dia tampil empat laga di babak playoffs. Arighi punya kontribusi yang bagus selama musim 2023 ini, dengan catatan 11,6 ppg, 3,4 rpg, 2,1 apg, dan 1,1 spg dalam 34 pertandingan. Ini menjadi kontribusi terbaik Arighi selama tampil di IBL. Lalu yang terakhir ada Aldy Izzatur Rachman bisa mencetak 4,2 ppg dan 3,2 rpg dalam 31 pertandingan.

PP Perbasi menurunkan dua tim dalam Indonesia International Basketball Invitational pada 2-5 Agustus di Indonesia Arena Senayan. Dari nama-nama pemain yang disebutkan di atas, Reza, Yudha, Prastawa, Agassi, dan Arighi bergabung di Indonesia National Team. Sedangkan Pandu dan Aldy berada di tim Indonesia Patriots.

Kedua tim Indonesia akan bertanding melawan Timnas Uni Emirat Arab dan Suriah.

