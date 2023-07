Jadwal Liga 1 Pekan 5: Persija vs Persebaya, Persik vs Persib

Berikut jadwal Liga 1 2023-2024 pekan kelima. Ada big match Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya dan Persik Kediri vs Persib Bandung.

Pekan kelima Liga 1 2023-2024 akan mulai bergulir pada Jumat (28/7/2023) hingga Minggu (30/7/2023).

Total ada sembilan pertandingan yang digelar pada pekan kelima Liga 1 2023-2023 dan terbagi dalam tiga hari.

Pada hari pertama, ada tiga laga yang digelar yakni Persikabo 1973 vs Persita Tangerang, PSIS Semarang vs Borneo FC, dan Persik Kediri vs Persib Bandung.

Pekan ini jadi debut bagi pelatih baru Persib, Bojan Hodak. Eks pelatih PSM Makassar itu menggantikan Luis Milla yang mundur dari nakhoda Maung Bandung.

Kemudian pada hari Sabtu (29/7/2023), hanya ada dua pertandingan yakni Bali United vs Dewa United dan Bhayangkara FC vs PSM Makassar.

Dewa United masih bercokol di puncak klasemen berkat tiga kemenangan dan satu kali imbang.

Catatan itu coba dipertahankan Tangsel Warriors saat bertandang ke markas mantan juara, Bali United.

Kemudian dari pertandingan malam hari, juru kunci Bhayangkara FC menjamu PSM yang menang 4-2 atas Persib pekan lalu.

Pada hari terakhir alias Minggu (30/7/2023), empat laga terakhir akan dimainkan mulai sore hingga malam hari.

Dua pertandingan yang digelar sore adalah RANS Nusantara FC vs PSS Sleman dan Persis Solo vs Arema FC.

RANS Nusantara FC mencatat start apik musim ini dengan membukukan dua kemenangan. Di sisi lain, PSS berada di bawah RANS karena hanya sekali menang.

Sementara laga Persis vs Arema FC akan digelar di Stadion Sriwedari, Solo, karena Stadion Manahan dipakai untuk keperluan konser Dewa 19.

Big match Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya dan Barito Putera vs Madura United akan menjadi penutup pekan kelima Liga 1 2023-2024.

Persija vs Persebaya bakal menjadi laga yang sengit karena kedua tim bersaing ketat di posisi ke-10 dan ke-11 klasemen sementara Liga 1.

Berikut jadwal Liga 1 2023-2024:

