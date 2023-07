Jadwal Final Korea Open 2023, Fajar-Rian Vs India Partai Kelima

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal final Korea Open 2023, Fajar Alfian-Rian Ardianto akan bertemu ganda India di partai puncak. Indonesia hanya meloloskan satu wakil di final turnamen level 500 ini.

Fajar-Rian maju ke partai final setelah mengalahkan wakil tuan rumah, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae di babak semifinal lewat pertarungan tiga game 17-21, 21-16, dan 21-18 dalam waktu 1 jam 18 menit.

Jadwal final Korea Open 2023, Fajar-Rian akan bertemu dengan wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di Jinnam Stadium, Minggu (23/7/2023).

Satwiksairaj/Chirag yang merupakan unggulan ketiga melangkah ke final setelah mengalahkan ganda putra China, Wang Chan/Liang Wei Keng 21-15 dan 24-22.

Fajar-Rian yang kini menempati peringkat satu dunia harus mewaspadai ganda asal India ini. Dari hasil head to head, Satwiksairaj/Chirag selalu menang dalam dua pertandingan terakhir.

Bahkan Satwiksairaj/Chirag bisa mengalahkan Fajar-Rian saat bertanding di turnamen Indonesia Open yang digelar bulan Juni lalu dengan skor 21-13 dan 21-13.

Rencananya, pertarungan Fajar-Rian vs Satwiksairaj/Chirag akan digelar di partai penutup atau pertandingan kelima.

Jadwal Final Korea Open 2023, Minggu (23/7/2023):

Court 1 Jinnam Stadium



JIANG Zhen Bang [8] /WEI Ya Xin vs FENG Yan Zhe [4] / HUANG Dong Ping



CHEN Qing Chen [1] /JIA Yi Fan vs KIM So Yeong [4] / KONG Hee Yong



TAI Tzu Ying [4] vs AN Se Young [2]



LOH Kean Yew [4] vs Anders ANTONSEN



Fajar ALFIAN [1] / Muhammad Rian ARDIANTO vs Satwiksairaj RANKIREDDY [3] / Chirag SHETTY

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News