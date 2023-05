Piala Dunia U-20 Resmi Dibuka, Argentina Kandaskan Perlawanan Uzbekistan 2-1

Bisnis.com, JAKARTA - Piala Dunia U-20 Tahun 2023 resmi dibuka dengan memainkan empat pertandingan yakni Guatemala vs Selandia Baru, Amerika Serikat vs Ekuador, Fiji vs Slovakia, dan Argentina vs Uzbekistan.

Hasilnya adalah Argentina berhasil menalukan Uzbekistan dengan skor 2-1, serta Slovakia yang membabat Fiji empat gol tanpa balas.

Tim Tango sempat tertinggal melalui gol Makhmudjon Makhamadjonov pada menit ke-22. Rahmonaliyev memberikan umpan ke Makhamdjonov yang masuk ke kotak penalti, dia kemudian menendang bola dari sudut sempit yang gagal dihentikan penjaga gawang Gomes Gerth. Skor menjadi 1-0.

Argentina bisa menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Alejo Veliz di kotak penalti setelah memaksimalkan umpan lambung Agustin Giay dari sisi kanan.

Suporter tuan rumah kembali bersorak setelah Valentin Carboni mencetak gol kedua untuk Argentina pada menit ke-40. Menerima bola dari Aguire, Carboni menggiring bola ke depan gawang sebelum melepaskan sepakan kaki kiri keras yang tidak bisa dihentikan kiper Uzbekistan, Boymurodov. Skor menjadi 2-1.

Kemenangan ini membuat Argentina sementara memuncaki Grup A dengan tiga poin, yang sama dengan Selandia Baru. Namun, tim tuan rumah unggul selisih gol.

Timnas Selandia Baru mengalahkan Guetamala dengan skor tipis 1-0 melalui gol Norman Garbett pada menit ke-79. Roa Conchie melepaskan lambung ke Garbett yang masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan bola melewati kiper Moreno Alfaro.

Selandia Baru mengamankan tiga poin dan menempati peringkat dua Grup A berkat kemenangan 1-0.

Beralih ke Grup B, Amerika Serikat memulai laga perdana mereka di kompetisi ini dengan kemenangan tipis 1-0 atas Ekuador.

Amerika Serikat baru bisa memastikan kemenangan pada masa injury time atau menit ke-92. Jonathan Gomez melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dihentikan penjaga gawang Ekuador, Gilmar Napa.

Di pertandingan Grup B lainnya, Slovakia menang telak 4-0 atas Fiji. Keempat gol Slovakia dicetak Gazi pada menit ke-17, Szolgai menit ke-25, Gajdos menit ke-70, dan Jambor menit ke-79.

Kemenangan besar itu membuat Slovakia sukses memimpin klasemen sementara Grup B dengan torehan tiga poin dari satu pertandingan yang dilakoni.

Hasil Piala Dunia U-20 Sabtu (20/5/2023):

Guatemala 0-1 Selandia Baru (Norman Garbett 80')

Amerika Serikat 1-0 Ekuador (Jonathan Gomez 90+2')

Fiji 0-4 Slovakia (Adam Gazi 17', Mate Szolgai 25', Artur Gajdo 70', Timotej Jambor 79')

Argentina 2-1 Uzbekistan (Alejo Veliz 27', Valentin Carboni 41'; Makhmudjon Makhamadjonov 23')

