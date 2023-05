Hasil Piala Sudirman 2023: Menang Telak Atas Kanada, ini Komentar Tim Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Hasil Piala Sudirman 2023, Skuad Garuda sukses menyapu bersih kemenangan 5-0 atas Kanada pada pertandingan pembuka babak fase Grup B.

Bertanding di Indoor Arena Suzhou Olympic Sports Centre, Suzhou, China, Senin (15/5) pagi, kemampuan pemain tim Merah-Putih belum mampu dibendung lawan. Keperkasaan itu terlihat tak hanya karena unggul 5-0, tetapi juga wakil Indonesia belum kehilangan satu gim pun.

"Terima kasih sudah menunaikan tugas dengan baik dan membawa kemenangan 5-0 Indonesia atas Kanada. Terima kasih saya sampaikan kepada para pemain, pelatih, dan tim pendukung yang sudah bekerjasama dengan baik sehingga membawa kemenangan," kata Armand Darmadji, manajer tim.

Armand menuturkan bahwa sukses atas Kanada ini diharapkan bisa makin melecut semangat pemain. Para pemain bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Semoga kemenangan ini menambah semangat, karena tim telah melakukan tugas pertama dengan maksimal. Semua sudah melakukan tugasnya dengan baik. Hasil ini tentu menjadi bekal bagus menghadapi pertandingan berikutnya," ujarnya.

Kemenangan Indonesia dibuka pasangan ganda campuran, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah yang mengawali laga dengan baik. Mereka menyumbangkan angka pertama bagi Indonesia atas Kanada usai mengatasi Dong Adam/Josephine Wu dengan skor 22-20, 21-15. Indonesia pun unggul 1-0.

"Terus terang di awal gim pertama, saya merasa tegang. Apalagi, ini pertama kali saya masuk tim sebesar perebutan Piala Sudirman," katanya kepada Tim Humas dan Media PBSI.

Nita pun melanjutkan bahwa sebagai pengalaman pertama, dirinya sempat merasa tegang saat bertanding.

“Saya tadi juga tegang. Saya agak bingung, apalagi tampil di stadion yang demikian besar. Pelatih hanya memberi instruksi agar saya bisa main lebih yakin dan main se-enjoy mungkin," papar Nita.

Di partai kedua, Anthony Sinisuka Ginting juga tampil prima. Dia sukses mengatasi Brian Yang dengan 21-17, 21-16 untuk membawa Indonesia unggul 2-0.

"Senang bisa menyumbangkan satu angka kemenangan bagi Indonesia. Satu angka dalam pertandingan beregu itu sangat penting. Saya berharap pemain-pemain yang lain juga bisa mendapatkan energi positif yang sama untuk menghadapi pertandingan selanjutnya," ujar Ginting.

Di tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjungj yang turun di partai ketiga, juga tidak mau kalah. Dia pun sukses menekuk Talia Ng, dengan skor 21-14, 21-13.

"Kunci kemenangan saya, yaitu bermain tenang, tidak buru-buru, dan mengurangi kesalahan sendiri saja. Selain itu, dukungan teman-teman dari pinggir lapangan juga ikut membantu. Saya bisa bermain tambah semangat," tutur Gregoria.

Indonesia kemudian unggul 4-0 atas Kanada usai pasangan ganda putra, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo juga memetik kemenangan. Pasangan berjulukan Minions ini menang 21-16, 21-18 atas Kevin Lee/Ty Alexander Lindeman.

"Senang juga saya bisa balik ke lapangan dan bisa menyumbangkan angka. Semoga ke depan kami bisa mendapatkan hasil yang baik pula di kejuaraan-kejuaraan selanjutnya," kata Kevin.

Marcus pun senada, dia menimpali bahwa merasa senang bisa kembali ke lapangan setelah sekitar lima bulan absen.

“Semoga kami bisa menyumbangkan kemenangan kalau seandainya ditunjuk tampil lagi," timpal Marcus.

Pasangan ganda putri menggenapkan kemenangan 5-0 Tim Garuda atas Kanada. Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari menang dengan skor 21-11, 21-8 atas Catherine Choi/Michelle Li.

"Alhamdulillah, saya bisa main baik dan menang. Dari awal bisa menerapkan pola mau main seperti apa dan bagaimana, semuanya bisa tercapai berupa kemenangan," ujar Ribka.

Lanny pun mengaku bersyukur bisa bermain baik dan membawa Indonesia menang dan sapu bersih dengan 5-0.

“Secara umum, pertandingan berjalan dengan baik. Apalagi setelah Indonesia unggul 4-0, kami tampil tidak tertalu tegang," jelas Lanny.

Harapannya, kemenangan 5-0 atas Kanada ini bisa jadi modal bagi Indonesia untuk menghadapi Jerman. Laga kedua fase Grup B ini akan digelar pada Selasa (16/5) pagi jam 10.00.

Hasil Indonesia vs Kanada (5-0):

Adnan Maulana/Nita Violina Marwah vs Dong Adam/Josephine Wu, 22-20, 21-15.

Anthony Sinisuka Ginting vs Brian Yang, 21-17, 21-16.

Gregoria Mariska Tunjung vs Talia Ng, 21-14, 21-13

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Kevin Lee/Ty Alexander Lindeman, 21-16, 21-18.

Ribka Sugiarto/Lanny Tria Mayasari vs Catherine Choi/Michelle Li, 21-11, 21-8.

