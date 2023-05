Jadwal Liga Inggris Pekan 36: Everton vs Man City, Arsenal vs Brighton

Bisnis.com, SOLO - Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-36, ada laga Everton vs Manchester City dan Arsenal vs Brighton.

Jadwal Liga Inggris tinggal menyisakan dua pekan lagi menuju akhir musim. Pada akhir minggu ini, akan digelar pertandingan pekan ke-36.

Pekan ke-36 Liga Inggris mulai bergulir pada Sabtu (13/5/2023) malam hingga Selasa (16/5/2023) dini hari WIB.

Partai Leeds United vs Newcastle United akan menjadi pertandingan pembuka pekan ke-36 Liga Inggris.

Newcastle United musim ini mengejutkan dengan menembus zona Liga Champions atau empat besar klasemen Liga Inggris.

Setelah itu ada lima partai yang akan digelar serentak pada pukul 21.00 WIB, yakni Southampton vs Fulham, Chelsea vs Nottingham Forest, Aston Villa vs Tottenham Hotspur, Manchester United vs Wolverhampton Wanderers, dan Crystal Palace vs Bournemouth.

Chelsea yang akhirnya meraih kemenangan di bawah asuhan Frank Lampard pada pekan lalu, punya kans melanjutkan hal tersebut.

Sebab, The Blues akan menjamu Nottingham Forest yang tengah terseok-seok pada pengujung musim ini.

Sementara Manchester United membutuhkan kemenangan untuk menyalip Newcastle United di posisi ketiga.

The Red Devils juga perlu mengamankan diri dari kejaran Liverpool yang siap merebut tiket Liga Champions dari posisi kelima.

Persaingan sengit juga terjadi di puncak klasemen sementara. Manchester City dan Arsenal menjadi dua tim yang berlomba untuk memperebutkan trofi.

Man City hanya unggul satu angka atas Arsenal, namun punya satu pertandingan yang disimpan.

Pekan ini The Citizens akan bertandang ke Goodison Park, markas Everton, pada Minggu (14/5/2023) malam WIB.

Adapun Arsenal akan menghadapi Brighton & Hove Albion di markas sendiri, beberapa jam setelah Man City main. Pada Minggu malam ada juga laga Brentford vs West Ham United.

Terakhir, penutup pekan ke-36 Liga Inggris akan mempertemukan Leicester City vs Liverpool pada Selasa dini hari WIB.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-36:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News