Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs Bali United, Preview, Klasemen, Head to Head

Bisnis.com, JAKARTA - Bhayangkara FC akan ditantang Bali United dalam pekan ke-30 BRI Liga 1 2022/2023 di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Bekasi, Sabtu (11/3) sore.

Bali United FC yang mencoba bangkit dari kegagalan meraih kemenangan di dua laga terakhir akan menghadapi lawan yang cukup sulit, Bhayangkara FC.

Karena Bhayangkara FC dalam beberapa laga terakhir menunjukkan tren perubahan yang cukup positif sepanjang putaran kedua.

Masuknya Matias Mier dan Alex Martins Ferreira memberi warna berbeda pada permainan tim berjuluk The Guardians itu.

Terbukti dari lima laga terakhir, Bhayangkara FC sukses menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Perlahan mereka juga kembali meramaikan persaingan di papan atas klasemen.

Melihat performa lawan yang tengah menanjak, pelatih Bali United, Stefano Cugurra menyebut mewaspadai peran pemain asing Bhayangkara FC yang memberi perubahan kepada performa tim di putaran kedua musim ini.

“Saya pikir tim (Bhayangkara FC) bagus pasti juga untuk putaran pertama dia sudah perbaiki tim. Ada perubahan dari pemain asing juga buat mereka kuat di putaran kedua,” kata pelatih yang akrab disapa Teco tersebut.

Namun dia memilih fokus pada pengembalian kondisi kebugaran fisik Fadil Sausu dkk dengan memaksimalkan masa recovery sebelum melawan Bhayangkara FC.

“Kita harus lihat fisik pemain jadi yang terpenting recovery dari pemain,” jelasnya.

Stefano Cugurra tidak menutup kemungkinan akan kembali merotasi pemain seperti yang dilakukannya dalam beberapa laga terakhir dengan memberi kesempatan bermain kepada pemain muda.

“Kita berikan kesempatan buat mereka bermain supaya kita bisa lihat proses dari mereka di dalam tim,” tandasnya.

Klasemen Liga 1 Indonesia:

# Team MP W D L F A D P 1 PSM 29 19 8 2 54 22 +32 65 2 Persib 27 16 4 7 44 35 +9 52 3 Persija 27 15 6 6 37 24 +13 51 4 Borneo 28 13 8 7 48 31 +17 47 5 Bali United 28 14 5 9 58 39 +19 47 6 Madura United 29 13 6 10 34 30 +4 45 7 Bhayangkara 28 12 5 11 39 36 +3 41 8 Persebaya Surabaya 26 11 5 10 38 35 +3 38 9 Persita 27 10 7 10 35 40 -5 37 10 Persis Solo 29 9 9 11 41 38 +3 36 11 PSIS Semarang 27 10 5 12 31 36 -5 35 12 Arema 26 10 3 13 25 30 -5 33 13 Dewa United 29 8 9 12 31 42 -11 33 14 Persikabo 1973 28 8 8 12 32 38 -6 32 15 Persik Kediri 28 7 8 13 31 40 -9 29 16 PSS Sleman 29 8 4 17 27 44 -17 28 17 Barito Putera 28 7 7 14 34 47 -13 28 18 RANS Nusantara 29 3 9 17 36 68 -32 18

Head to Head Bhayangkara FC Vs Bali United:

08 December 2022

Manahan



BALI UNITED FC vs BHAYANGKARA FC 3:0



16 June 2022

Gelora Bandung Lautan Api



BALI UNITED FC Vs BHAYANGKARA FC 1:2



12 February 2022

I Gusti Ngurah Rai



BHAYANGKARA FC vs BALI UNITED FC 0:3

23 October 2021

Maguwoharjo



BALI UNITED FC vs BHAYANGKARA FC 1:2



13 September 2019

Patriot Chandra Bhaga



BHAYANGKARA FC vs BALI UNITED FC 0:0



Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs Bali United:

Skor Bhayangkara FC Vs Bali United: 0-1

Skor Bhayangkara FC Vs Bali United: 1-1

Skor Bhayangkara FC Vs Bali United: 2-1

