Jadwal Liga Inggris Pekan 27: Bournemouth vs Liverpool, Fulham vs Arsenal

Bisnis.com, SOLO - Jadwal Liga Inggris pekan ke-27 akan bergulir pada akhir minggu ini, ada laga Bournemouth vs Liverpool dan Fulham vs Arsenal.

Pekan ke-27 Liga Inggris akan bergulir mulai Sabtu (11/3/2023) dan Minggu (12/3/2023).

Total ada 10 pertandingan yang akan dimainkan pada pekan ke-27 Liga Inggris ini.

Pekan ini dibuka dengan laga Bournemouth vs Liverpool pada Sabtu malam. The Reds punya modal gemilang jelang laga ini.

Setelah menang 7-0 melawan Manchester United pekan lalu, Liverpool diprediksi akan kembali memetik tiga angka di markas Bournemouth.

Yang menarik, pada pertemuan pertama musim ini Liverpool juga menang telak atas Bournemouth yakni dengan skor 9-0.

Selanjutnya ada empat pertandingan yang digelar serentak pada pukul 22.00 WIB, yakni Leeds vs Brighton, Everton vs Brentford, Leicester City vs Chelsea, dan Tottenham vs Nottingham Forest.

Chelsea yang pekan lalu meraih kemenangan atas Leeds United, lalu menang atas Borussia Dortmund dan lolos ke perempat final Liga Champions, perlahan mulai menemukan permainan terbaik.

Ujian selanjutnya bagi The Blues akan hadir dari Leicester City, mantan juara Liga Inggris yang kini terseok-seok di tabel klasemen.

Sementara itu pada Minggu dini hari akan bertanding Crystal Palace vs Manchester City. The Citizens masih menjadi pesaing ketat Arsenal dalam perburuan gelar juara Liga Inggris.

Pekan lalu Man City membekuk 2-0 Newcastle United di kandang. Kini pasukan Pep Guardiola itu akan gantian bertandang ke markas Crystal Palace.

Empat laga lainnya akan digelar pada Minggu malam, yakni Manchester United vs Southampton, West Ham vs Aston Villa, Fulham vs Arsenal, dan Newcastle vs Wolves.

Man United punya bekal kemenangan 4-1 di Liga Europa untuk menghapus memori buruk takluk 0-7 dari Liverpool.

The Red Devils juga punya kans untuk menempel rival sekotanya, Manchester City, di peringkat dua Liga Inggris.

Adapun Arsenal yang kini memimpin klasemen dengan selisih lima poin atas Manchester City, akan menghadapi sesama tim London yakni Fulham.

Berikut jadwal pekan ke-27 Liga Inggris:

