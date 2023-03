Prediksi Skor Bali United vs Persita, Klasemen, Preview, Susunan Pemain

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bali United FC akan menjamu Persita Tangerang pada laga pekan ke-29 BRI Liga 1 2022/2023 di Stadion Maguwoharjo Sleman, Selasa (7/3).

Bali United akan mencoba meraih poin penuh setelah gagal menang atas Persikabo 1973

Tim berjuluk Serdadu Tridatu menghadapi situasi yang tidak mudah karena di laga terakhirnya Persita sukses menekuk PSS Sleman.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra menekankan pemain untuk bekerja keras saat melawan Persita.

Dia mengakui tidak banyak perubahan komposisi skuat yang dilakukan Persita di putaran kedua musim ini.

Sehingga dari sisi kekompakan tim masih tetap terjaga meskipun mereka melakukan pergantian posisi pelatih kepala dari Angel Alfredo Vera beralih ke tangan Luis Edmundo Duran Riquelme.

Stefano Cugurra memberi respek atas keberhasilan pelatih asal Chile membawa tim berjuluk Pendekar Cisadane meraih kemenangan atas PSS Sleman di laga debutnya sebagai pelatih nakhoda baru Persita.

“Awal yang bagus buat dia (Luis Duran), bisa menang. Kita harus respek dengan dia sebagai pelatih baru di dalam tim,” tutur pelatih yang akrab disapa Teco itu.

“Kita sudah tagu kualitas pemain dari Persita tidak banyak perubahan dari putaran pertama dan kedua.”

“Kita harus kerja keras lagi lebih dari lawan agar bisa menang,” lanjutnya.

Selama masa persiapan menghadapi laga melawan Persita, dia lebih banyak berfokus pada recovery pemain.

“Kita punya latihan satu hari taktik untuk tim dan latihan recovery agar pemain tidak cedera dan punya banyak tenaga,” jelasnya.

Pada putaran pertama lalu, Bali United sukses mencuri tiga poin di kandang Persita setelah meraih kemenangan tipis 3-2. Hal itu menjadi modal positif bagi Fadil Sausu dkk menatap laga di putaran kedua musim ini.

Sementara itu Persita yang mempunyai julukan Pendekar Cisadane akan terus mempertahankan konsentrasi meski Bali United tanpa dua pemain asingnya yang harus menjalani akumulasi kartu merah dan kuning, Eber Bessa dan Brwa Nouri.

Pelatih Persita, Luis Edmundo Duran Riquelme menyebutkan bahwa Bali United tetap tim yang berbahaya dengan sederet komposisi pemain yang bagus.

“Dua pemain Bali United (Eber Bessa dan Brwa Nouri) sangat penting, tapi mereka tetap punya komposisi atau materi pemain yang sangat bagus,” ujar Luis Duran dalam sesi jumpa persnya, Senin (6/3).

“Jadi pertandingan akan sangat sulit buat kita. Jadi siapa saja pemain yang diturunkan itu tak terlalu penting secara individu bagi lawannya, yang penting kolektif. Dan pasti besok yang bisa main atau tidak karena masalah kartu, pasti pemain lain akan tampil maksimal. Jadi buat kita tetap harus konsentrasi untuk bisa ambil poin maksimal.”

Sepakat dengan sang pelatih, gelandang Irsyad Maulana juga mengajak rekan setimnya untuk tetap waspada dengan gaya bermain Bali United.

“Kalau kita sebagai pemain tidak berpatokan dua pemain saja. Tidak adanya Nouri atau Eber Bessa, Bali United tetap bahaya bagi mata saya pribadi. Yang penting kita tidak memikirkan itu, kita harus memikirkan tim untuk kerja keras dan meraih hasil maksimal,” ujar Irsyad yang tampil sebagai starter di laga kontra PSS Sleman.

Luis Duran kembali menambahkan, skuat yang dibawa dalam lawatan ke Sleman semuanya fit dan siap untuk tampil. Persiapan pun berjalan dengan lancar hingga latihan resmi hari ini.

“Persiapan kami dalam beberapa hari ini sangat bagus, dari pertama kita mulai minggu ini untuk persiapan melawan Bali United. Pemain semua sangat siap, selalu saat kita latihan semua konsentrasi dan selalu buat evaluasi tentang apa yang terjadi di pertandingan sebelumnya,” ujarnya.

“Hal positif dan negatif yang harus diperbaiki dan kita menjalankan dengan baik. Jadi mudah-mudahan besok semua pemain bisa tampil maksimal, agar kita bisa dapat poin maksimal.”

“Pemain kita ada yang cedera, tapi semua pemain yang ada di sini sangat siap. Dan mereka besok akan kerja maksimal,” tutup Luis Duran.

Di pertemuan pertama musim ini, Bali United sukses meraih kemenangan dengan skor 3-2 lewat gol penalti di penghujung laga.

Klasemen Liga 1 Indonesia:

# Team MP W D L F A D P 1 PSM 28 18 8 2 53 22 +31 62 2 Persib 26 16 4 6 44 33 +11 52 3 Persija 26 15 6 5 36 21 +15 51 4 Bali United 27 14 4 9 57 38 +19 46 5 Borneo 27 12 8 7 45 30 +15 44 6 Madura United 28 12 6 10 32 30 +2 42 7 Bhayangkara 28 12 5 11 39 36 +3 41 8 Persebaya Surabaya 25 11 5 9 37 33 +4 38 9 Persita 26 10 6 10 34 39 -5 36 10 PSIS Semarang 26 10 5 11 31 34 -3 35 11 Persis Solo 28 8 9 11 38 36 +2 33 12 Arema 25 10 2 13 25 30 -5 32 13 Persikabo 1973 27 8 8 11 32 37 -5 32 14 Dewa United 28 8 8 12 31 42 -11 32 15 PSS Sleman 29 8 4 17 27 44 -17 28 16 Persik Kediri 27 6 8 13 29 40 -11 26 17 Barito Putera 27 6 7 14 32 46 -14 25 18 RANS Nusantara 28 3 9 16 34 65 -31 18

Head to head Bali United vs Persita:

05 December 2022

Manahan



PERSITA TANGERANG Vs BALI UNITED FC 2:3



17 January 2022

I Gusti Ngurah Rai



BALI UNITED FC Vs PERSITA TANGERANG 2:0

24 September 2021

Pakansari



PERSITA TANGERANG Vs BALI UNITED FC 1:2



02 April 2021

Maguwoharjo



PERSITA TANGERANG Vs BALI UNITED FC 1-1



01 March 2020

Kapten I Wayan Dipta



BALI UNITED FC Vs PERSITA TANGERANG 0-0



Susunan Pemain Bali United vs Persita:

Bali United (4-2-3-1): Muhammad Ridho; Ardi Idrus, Wellington Carvalho, Ryuji Utomo, Ricky Fajrin; Fadil Sausu, Made Tito; Privat Mbarga, Sidik Saimima, Muhammad Rahmat; Ilia Spasojevic.

Pelatih: Stefano Cugurra.

Persita Tangerang (4-3-3): Aditya Harlan; Muhammad Toha, Charisma Fathoni, Javlon Guseynov, Arif Setiawan; Ezequiel Vidal, Bae Shin-young, Rifky Dwi Septiawan; Heri Susanto, Ramiro Fergonzi, Irsyad Maulana.

Pelatih: Luis Edmundo Duran.

