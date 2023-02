Hasil Man Utd vs Barcelona: Dramatis, Setan Merah Lolos ke 16 Besar

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Manchester United melenggang ke babak 16 besar Liga Europa 2022-2023 usai membekuk Barcelona dengan skor 2-1.

Manchester United vs Barcelona tersaji dalam leg kedua playoff Liga Europa di Stadion Old Trafford, Jumat (24/2/2023) dini hari WIB.

Setelah bermain imbang 2-2 pada leg pertama, Manchester United memastikan diri lolos ke babak selanjutnya berkat kemenangan 2-1 atas Barcelona.

Dua gol kemenangan Manchester United dicetak oleh Fred dan Antony. Adapun Barcelona meraih gol melalui bombernya, Robert Lewandowski.

Manchester United yang menjadi tuan rumah langsung mengambil inisiatif serangan pada awal babak pertama.

Peluang langsung didapat Manchester United pada menit ketiga. Namun Bruno Fernandes gagal menaklukkan kiper Barcelona Marc-Andre ter Stegen dalam situasi one on one.

Barcelona justru unggul lebih dulu pada menit ke-18 setelah wasit Clement Turpin meniup peluit akibat pelanggaran Bruno terhadap Alejandro Balde di kotak penalti.

Lewandowski yang menjadi eksekutor sukses menjaringkan bola ke gawang. 1-0 Barcelona memimpin dan bertahan hingga babak pertama berakhir.

Di babak kedua Manchester United langsung tancap gas dengan mencetak gol penyeimbang pada menit ke-47.

Menerima umpan dari Bruno, Fred yang lolos dari penjagaan melepaskan sepakan kaki kanan yang bersarang di pojok kiri gawang Barcelona.

Pertandingan semakin sengit jelang akhir laga. Skor 1-1 membuat keuntungan memihak Manchester United karena unggul gol tandang.

Manchester United akhirnya unggul pada menit ke-73 setelah Antony melesakkan gol. Pemain asal Brasil itu meneruskan upaya Alejandro Garnacho dan Fred yang bisa dimentahkan kiper Barcelona. Bola liar langsung disambar Antony.

Barcelona sempat punya peluang menyamakan kedudukan pada injury time. Akan tetapi bola sepakan Ferran Torres yang telah melewati De Gea masih bisa disapu oleh Raphael Varane.

Walhasil skor 2-1 untuk kemenangan Manchester United itu pun bertahan hingga usai. Dengan hasil ini Manchester United berhak lolos ke 16 besar Liga Europa dengan keunggulan agregat 4-3 atas El Barca.

Berikut hasil Liga Europa lainnya:

Hasil Liga Europa

PSV 2-0 Sevilla (Agregat 2-3)

Nantes 0-3 Juventus (Agregat 1-4)

Midtjylland 0-4 Sporting CP (Agregat 1-5)

AS Monaco 2-3 Leverkusen (Agregat 5-5, penalti 3-5)

Union Berlin 3-1 Ajax (Agregat 3-1)

AS Roma 2-0 RB Salzburg (Agregat 2-1)

Rennes 2-1 Shaktar (Agregat 3-3, penalti 4-5)

Manchester United 2-1 Barcelona (Agregat 4-3)

