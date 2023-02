BAMTC 2023, Ini Susunan Pemain Laga Indonesia vs Korsel, Siapa Pengganti Ginting?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Tim bulutangkis Indonesia siap menurunkan kekuatan terbaik untuk menghadapi pertandingan perempat final di Kejuaraan Bulutangkis Beregu Campuran Asia atau Badminton Asia Mixed Team Championship 2023.

Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PP PBSI Rionny Mainaky mengatakan bahwa keputusan ini diambil untuk memenuhi target untuk terus melaju di turnamen asia ini.

“Kami akan menurunkan kekuatan terbaik di perempat final lawan Korea Selatan. Karena di babak perempatfinal yang menggunakan sistem knock out, kita harus waspada. Tidak bisa memandang remeh. Tidak bisa coba-coba lagi. Apalagi, kekuatan 8 tim yang lolos ke perempatfinal, saya kira kualitasnya merata,” tuturnya melalui pesan singkat, Jumat (17/2/2023).

Rionny mengatakan bahwa tim merah putih siap berlaga di Dubai Exhibition Centre, Dubai, Uni Emirat Arab, Jumat (17/2) pukul 14.00 waktu setempat.

Laga melawan tim Negeri Gingseng ini begitu penting. Penyebabnya, keduanya sama-sama memiliki materi yang baik.

“Melawan Korea Selatan itu, kita harus tetap waspada. Kita juga tidak merasa diuntungkan bertemu Korea Selatan di perempatfinal. Lawan juga memiliki materi yang bagus,” katanya.

Dia menjabarkan untuk susunan pemain, PBSI akan menurunkan kekuatan terbaik dengan melakukan rotasi pemain.

Chico Aura Dwi Wardoyo tampil untuk melawan Lee Yu Gyu menggantikan Anthony Sinisuka Ginting yang performanya kurang baik saat melawan Thailand.

Sementara itu, Putri Kusuma Wardani akan menggantikan Georgia Mariska Tunjung yang masih mengidap penyakit flu sehingga Putri akan melawan Kim Ga Eun.



Untuk pemain ganda di tiga sektor yang lain, Rionny menegaskan akan tetap menurunkan yang terbaik seperti saat melawan Thailand.

“Kami harapkan mereka kembali bisa tampil maksimal dan sumbang poin seperti saat lawan Thailand di penyisihan grup terakhir,” pungkas Rionny.

Berikut line up Indonesia vs Korea Selatan pada babak 8 besar Kejuaraan Beregu Campuran Asia 2023 Indonesia vs Korea bergulir pada Jumat (17/2/2023) mulai pukul 14.00 WIB di Dubai, Uni Emirat Arab.

Tunggal putra

Lee Yun Gyu vs Chico Aura Dwi Wardoyo

Head to head: 1-0

Tunggal putri

Kim Ga Eun vs Putri Kusuma Wardani

Head to head: 0-1

Ganda putra

Kim Won Ho vs Na Sung Seung vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Head to head: 0-0

Ganda putri

Baek Ha Na/Lee So Hee vs Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Head to head: 0-0

Ganda campuran

Kim Young Hyuk/Lee Yu Lim vs Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Head to head: 0-0.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :