Puluhan Pebulu Tangkis Berprestasi PB Djarum Diguyur Bonus, ini Daftarnya

Bisnis.com, JAKARTA – Bakti Olahraga Djarum Foundation mengguyur bonus para atlet PB Djarum yang sukses mendulang prestasi di berbagai kejuaraan nasional dan internasional bergengsi sepanjang tahun 2022.

Total bonus yang diberikan mencapai lebih dari Rp365 juta kepada 35 atlet U-17 dan U-19 serta atlet dewasa yang meraih gelar juara serta menduduki peringkat 50 besar BWF.

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation yang juga Ketua PB Djarum, Yoppy Rosimin menuturkan pemberian bonus ini merupakan upaya Djarum Foundation dan PB Djarum dalam memperkuat ekosistem bulutangkis nasional. Selain itu, pemberian apresiasi diharapkan menjadi lecutan motivasi agar para atlet dapat mendulang pundi-pundi prestasi yang lebih tinggi lagi dan mengharumkan nama bangsa di panggung dunia.

“Pemberian apresiasi ini merupakan salah satu bukti bahwa bulu tangkis merupakan profesi yang menjanjikan masa depan cerah sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi para orangtua mendukung anak-anaknya berkarier di bidang ini. Dampak positifnya adalah akan lahirnya bibit-bibit baru di masa mendatang yang menjadi pondasi dalam proses regenerasi bulutangkis di Indonesia. Karena, bagaimanapun juga, regenerasi merupakan tulang punggung dalam ekosistem bulutangkis nasional demi meningkatkan kejayaan bulutangkis Indonesia di mata dunia,” tutur Yoppy dalam seremoni pemberian apresiasi yang diselenggarakan di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Pemberian apresiasi memiliki korelasi yang cukup tinggi terhadap regenerasi dan capaian prestasi atlet yang lebih tinggi. Salah satu contoh ialah pasangan muda ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang pernah mendapatkan apresiasi serupa dari PB Djarum pada 2019. Selepas mendapatkan bonus dari klub, Leo/Daniel termotivasi untuk meraih gelar juara yang lebih tinggi lagi. Tercatat The Babies berhasil menyabet gelar juara di beberapa turnamen bergengsi selama kurun waktu dua tahun terakhir seperti Juara Thomas Cup 2020, Medali Emas SEA Games 2021, Juara Indonesia Master 2023 dan Juara Thailand Masters 2023. Saat ini, Leo/Daniel tercatat menduduki peringkat 10 besar dunia.

“Kami berharap dengan teladan dari para seniornya tersebut, atlet-atlet yang hadir di acara pemberian penghargaan siang ini juga dapat mencontoh dengan berlatih lebih giat lagi demi meningkatkan kejayaan bulutangkis Indonesia,” Yoppy menjelaskan.

Salah satu atlet muda PB Djarum yang memiliki prestasi berkilau tahun ini adalah Verrell Yustin Mulia. Atlet muda yang bermain di nomor rangkap ganda taruna putra dan ganda campuran taruna sukses menorehkan prestasi sembilan turnamen tingkat nasional.

Kesembilan turnamen yang dijuarainya itu masing-masing, tiga dari nomor pertandingan di ganda taruna putra lewat kejuaraan Sirnas A Jabar (2022), Sirnas Premier (2022) dan Seleknas (2022). Sementara itu, di nomor ganda campuran taruna, duet Verrell dengan Priskila Venus Elsadai berhasil merebut juara di turnamen tingkat nasional yakni Sirnas A DKI (2022), Sirnas A Jateng (2022), PJRIC (2022), Sirnas Premier (2022), Kejurnas Perorangan Taruna PBSI (2022) dan Seleknas (2022).

Di nomor tunggal, atlet muda PB Djarum yang berkilau datang dari sektor putri yaitu Chiara Marvella Handoyo. Berlaga di kategori tunggal taruna putri, Chiara menyabet dua gelar juara internasional yakni Luxembourg Open (2022) dan Borders International U19 Perancis (2022), serta satu kejuaraan tingkat nasional yakni Seleknas (Desember 2022).

Verrel mengucapkan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan PB Djarum terhadap prestasi yang ia raih sepanjang tahun 2022. Selain itu, ia menyebutkan apresiasi ini merupakan tantangan agar dirinya dapat mempersembahkan gelar yang lebih tinggi lagi bagi Indonesia.

“Saya sangat bersyukur karena menjadi bagian dari PB Djarum yang sangat memperhatikan prestasi para atlet. Penghargaan ini membuat kami termotivasi untuk mengembangkan kemampuan sehingga bisa lebih baik lagi,” ujar Verrell yang juga diamini Priskila.

Sementara itu, Chiara menuturkan pemberian apresiasi dan bonus dari PB Djarum adalah hal yang membanggakan baginya. Chiara juga bersyukur menjadi keluarga besar PB Djarum.

"Pemberian apresiasi dari PB Djarum ini momen yang luar biasa karena setiap tahun PB Djarum selalu mengadakan tradisi ini. Terima kasih PB Djarum karena sudah selalu menyediakan bonus dan fasilitas bagi kami atlet-atletnya. Bonus dari klub akan menjadi tabungan untuk saya. Selain itu, saya akan berusaha memberikan perfoma terbaik di lapangan tanding," kata Chiara.

Tak hanya memberikan bonus bagi para atlet muda berprestasi, PB Djarum juga memberikan apresiasi bagi para atlet dewasa yang sukses meraih gelar juara di turnamen bergengsi serta menduduki 50 besar peringkat BWF.

Penghargaan diberikan kepada Dejan Ferdinansyah & Gloria Emanuelle Widjaja. Ganda campuran ini berhasil menjuarai empat turnamen internasional yakni Denmark Masters 2022, Vietnam Open 2022, International Series 2022 - Yogyakarta, dan International Challenge 2022 - Malang. Dengan raihan di berbagai kejuaraan ini, Dejan/Gloria berhasil menduduki peringkat 20 besar BWF pada Desember 2022. Ranking mereka semakin meroket dengan menduduki peringkat 15 besar dunia pada akhir Januari 2023.

“PB Djarum tidak hanya mendukung para atletnya menjadi semakin terdepan lewat apresiasi di dunia bulutangkis. Lebih jauh, PB Djarum menganggap dan memperlakukan kami seperti keluarga. Selain jadi booster, bonus juga jadi pelecut semangat kami. Dengan begitu, kami semakin berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik,” Dejan menjelaskan.

Menambahkan rekan duetnya, Gloria menyebut bahwa selain memberikan bonus, PB Djarum juga mendidik para atletnya agar bijak mengelola keuangan untuk bekal di masa mendatang.

“Apresiasi dan bonus tentu jadi kebanggaan, namun sebaiknya kita tetap berprestasi dengan maksimal dengan menambah skill dan jam terbang atlet. Terima kasih PB Djarum karena sudah memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan atletnya. PB Djarum juga mengajarkan kepada anak-anak untuk bijak mengelola keuangan sehingga akan berguna di masa mendatang,” bilang Gloria.

Selain memberikan penghargaan pada atlet berprestasi, pada kesempatan yang sama PB Djarum dan Li-Ning melakukan pembaruan kerjasama. Dengan demikian, Li-Ning resmi menjadi sponsor PB Djarum selama dua tahun ke depan dengan memberikan berbagai dukungan termasuk apparel, peralatan hingga support untuk program pengiriman atlet ke luar kota dan luar negeri.

Penandatangan kontrak ini dilakukan oleh Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation & Ketua PB Djarum Yoppy Rosimin dan Director PT Sunlight Sports Indonesia (Li-Ning) Guntur Hardep.

“Kami berharap dengan diperbaruinya kontrak kerjasama bersama Li-Ning, nantinya semakin banyak pula atlet yang dapat berlatih dengan maksimal. Dengan demikian, PB Djarum akan terus mencetak atlet-atlet handal dan membawa bulutangkis Indonesia semakin menjulang di mata dunia,” tutup Yoppy.

Data Penerima Penghargaan Atlet PB Djarum Berprestasi Sepanjang 2022

Chiara Marvella Handoyo (Tunggal Taruna Putri) : Rp 4.200.000

Verrell Yustin Mulia : Rp 17.400.000

(Ganda Campuran Taruna /Ganda Taruna Putra)

Priskila Venus Elsadai (Ganda Campuran Taruna) : Rp 8.850.000

Verrell Yustin Mulia/ Priskila Venus Elsadai : Rp 25.000.000

(Atlet Muda Berprestasi Terbaik Tahun 2022)

Verrell Yustin Mulia/Priskila Venus Elsadai

(Juara Kejurnas Perorangan Taruna PBSI 2022) : Rp 20.000.000

50 Besar Peringkat Dunia BWF 2022

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja : Rp 180.000.000

(Atlet Ranking Dunia – Peringkat 20 Dunia – per Desember 2022)

Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti : Rp 40.000.000

(Atlet Ranking Dunia - Peringkat 47 Dunia – per Desember 2022)

Akbar Bintang Cahyono / Marsheilla Gischa Islami : Rp 40.000.000

(Atlet Ranking Dunia - Peringkat 48 Dunia – per Desember 2022)

AKUMULASI KEJUARAAN PB DJARUM TAHUN 2022 (JUARA I)

1. Chiara Marvella Handoyo (Tunggal Taruna Putri)

Luxembourg Open (2022)

Borders International U19 Perancis (2022)

Seleknas (2022)

2. Verrell Yustin Mulia (Ganda Taruna Putra):

Sirnas A Jabar (2022)

Sirnas Premier (2022)

Seleknas (2022)

2. Verrell Yustin Mulia (Ganda Campuran Taruna):

Sirnas A DKI (2022)

Sirnas A Jateng (2022)

PJRIC (2022)

Sirnas Premier (2022)

Kejurnas Perorangan (2022)

Seleknas (2022)

3. Priskila Venus Elsadai (Ganda Campuran Taruna)

Sirnas A DKI (2022)

Sirnas A Jateng (2022)

PJRIC (2022)

Sirnas Premier (2022)

Kejurnas Perorangan (2022)

Seleknas (2022)



4. Dejan Ferdinansyah (Ganda Campuran)

Denmark Masters (2022)

International Series Yogyakarta (2022)

Vietnam Open (2022)

International Challenge Malang (2022)

5. Gloria Emanuelle Widjaja (Ganda Campuran)

Denmark Masters (2022)

International Series Yogyakarta (2022)

Vietnam Open (2022)

International Challenge Malang (2022)

Daftar nama atlet PB Djarum berprestasi U17 dan U19 sepanjang 2022 yang mendapat total bonus senilai Rp 60.550.000, adalah sbb:

1. Verrell Yustin Mulia

2. Priskila Venus Elsadai

3. Titis Maulida Rahma

4. Moh. Zaki Ubaidillah

5. Chiara Marvella Handoyo

6. Jason Christ Alexander

7. Nikolaus Joaquin

8. Jessica Maya Rismawardani

9. Puspa Rosalia Damayanti

10. Bernadine Anindya Wardana

11. Muh Putra Erwiansyah

12. Patra Harapan Rindorindo

13. Rinjani Kwinnara Nastine

14. Akbar Bintang Cahyono

15. Ardita Anjani

16. Dapa Lesmana

17. Darren Aurelius

18. Emanuel Joseph Surya Hartono

19. Ghian Rizqy Sofyan

20. Halim Hokiarto

21. Isyana Syahira Meida

22. Kartika Mayasari

23. Marwan Faza

24. Michael Owen

25. Muhammad Voyage Afrisal Mahendra

26. Pulung Ramadan

27. Velisha Christina

28. Yuke Gamareza Radjasa

