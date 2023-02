Prediksi Skor Persis Solo vs Bhayangkara FC, Klasemen, H2H, Susunan Pemain

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Persis Solo akan menjamu Bhayangkara FC dalam pekan ke-22 Liga 1, Kamis (2/2/2023), di Stadion Maguwoharjo, mulai 16.00 WIB dengan disiarkan Indosiar.

Persis yang berada di urutan 12 dengan nilai 25 akan semaksimal mungkin meraih poin penuh dari Bhayangkara FC yang menempati posisi ke-15 dengan nilai 20.

Persis Solo yang mempunyai julukan Laskar Sambernyawa memastikan tak mau lengah di laga nanti meski lawan tengah dalam tren yang tak bagus di tiga laga terakhirnya.

Bhayangkara FC sedang puasa kemenangan di tiga laga terakhirnya dengan catatan dua kali kalah dan sekali imbang. Torehan ini tentu berbanding terbalik dengan catatan milik Persis yang terbilang cukup menjanjikan dengan enam laga tak terkalahkan.

Dua kemenangan dan empat kali imbang menjadi hasil yang tak bisa dikatakan jelek untuk Persis. Hanya saja memang tim dengan warna kebesaran merah terbilang bermasalah dengan masalah penyelesaian akhir yang masih seret.

Terkait catatan ini, pelatih Persis Solo, Leonardo Medina lebih memilih mengabaikan hasil tak memuaskan lawan yang akan dihadapinya. Pelatih asal Uruguay itu memastikan tetap respek pada lawan dan memilih untuk fokus penuh guna meraih hasil tiga poin yang diincar.

“Kami menyiapkan laga ini dengan harus memulihkan kondisi fisik usai menjalani laga terakhir. Cara terbaik bermain di laga nanti adalah dengan memenangkan pertandingan. Dan kami sudah melakukan persiapan dengan recovery fisik,” kata Leonardo Medina dalam sesi jumpa pers, Rabu (1/2).

Untuk laga nanti, dia juga menegaskan jika Persis fokus untuk meraih kemenangan. “Kami harus bermain bagus. Kami sudah menyiapkan beberapa langkah. Pemain sudah siap termasuk pemain yang cedera yang sudah pulih seperti Irfan Jauhari dan Irfan Bachdim,” kata Leonardo.

Dan meski harus kembali menjalani laga kandang tanpa penonton, Leonardo Medina meminta suporter untuk tetap percaya pada tim yang akan bekerja keras di lapangan untuk memberikan yang terbaik.

Sementara itu di kubu Bhayangkara FC, pelatih Widodo Cahyono Putro berharap bisa mengubah peruntungan dengan adanya sejumlah pemain baru.

"Ada beberapa pemain baru, mudah-mudahan ini bisa jadi tambahan positif buat tim kami. Jadi ke depan, bisa memperbaiki performa,” kata Widodo.

"Sebetulnya, kalau kami katakan soal semangat, itu tetap sama. Selain itu, keinginan untuk meraih kemenangan tetap sama, baik saat home maupun away."

"Terlebih dalam laga melawan Persis Solo ini, kami kedatangan pemain baru,” tuturnya.

Prediksi Susunan Pemain Persis Solo Vs Bhayangkara FC

Persis (4-3-3-): M Riyandi; Eky Taufik, Jaimerson Xavier, Sulthon Rajar, Gavin Kwan; Kanu Helmiawan, Alfath Fathier, Alexis Messidoro; Ryo Matsumura, Samsul Arif, Fernando Rodriguez.

Pelatih: Leonardo Medina.

Bhayangkara FC (4-2-3-1): Aqil Savik; Fatchu Rohman, Anderson Salles, Asyraq Gufron, Putu Gede; M Hargianto, TM Ichsan; Adam Najem, Henry Mier, Andik Vermansyah; Dendy Sulistyawan.

Pelatih: Widodo C Putro.

Head to Head Persis vs Bhayangkara FC:

19 August 2022

Wibawa Mukti



Bhayangkara FC Vs Persis Solo 0:1



30 March 2012

Manahan



Persis Solo Vs Bhayangkara FC 2-0



12 March 2012

GELORA 10 NOVEMBER



Bhayangkara FC Vs Persis Solo 3-0



02 May 2009

GELORA 10 NOVEMBER



Bhayangkara FC vs Persis Solo 2-0



13 August 2008

SRIWEDARI



Persis Solo Vs Bhayangkara FC 1-2

Lima Laga Terakhir Persis Solo

24/12/2022 Persik Kediri 1-3 Persis Solo

14/1/2023 Dewa United 1-1 Persis Solo

19/1/2023 Persis Solo 1-0 Persija

23/1/2023 Persis Solo 1-1 Persikabo 1973

28/1/2023 Persita 0-0 Persis Solo.

Lima Laga Terakhir Bhayangkara FC

23/12/2022 Bhayangkara FC 1-0 Arema FC

9/1/2023 PSIS Semarang 0-1 Bhayangkara FC

19/1/2023 Bhayangkara FC 2-3 Persik Kediri

23/1/2023 Persebaya 2-1 Bhayangkara FC

28/1/2023 Bhayangkara FC 1-1 Dewa United.

Prediksi Skor Persis Solo vs Bhayangkara FC

Skor Persis Solo vs Bhayangkara FC 2-0

Skor Persis Solo vs Bhayangkara FC 3-1

Skor Persis Solo vs Bhayangkara FC 1-2

Klasemen Liga Indonesia:

# Team MP W D L F A D P 1 Persib 20 13 3 4 35 27 +8 42 2 Persija 21 12 5 4 28 17 +11 41 3 PSM 21 11 8 2 38 17 +21 41 4 Borneo 20 10 6 4 36 20 +16 36 5 Madura United 21 11 3 7 26 20 +6 36 6 Bali United 20 11 2 7 44 30 +14 35 7 Persebaya Surabaya 20 9 4 7 28 22 +6 31 8 Arema 19 8 2 9 20 22 -2 26 9 PSIS Semarang 20 8 2 10 22 26 -4 26 10 Persita 20 8 2 10 27 34 -7 26 11 PSS Sleman 21 7 4 10 19 25 -6 25 12 Persis Solo 21 6 7 8 25 22 +3 25 13 Persikabo 1973 20 6 6 8 24 26 -2 24 14 Dewa United 21 5 7 9 22 33 -11 22 15 Bhayangkara FC 20 5 5 10 20 28 -8 20 16 RANS Nusantara 21 3 8 10 27 45 -18 17 17 Persik Kediri 20 3 7 10 15 30 -15 16 18 Barito Putera 20 3 7 10 22 34 -12 1

